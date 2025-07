Emplacements des Bananes de la Strate des collines – Donkey Kong Bananza

Où trouver tous les Cristaux de Banandium dans la Strate des collines

Pour ce guide, nous allons vous indiquer l’emplacement de chaque banane listée dans le jeu, dans le même ordre. Notez que plusieurs bananes peuvent être récupérées dans un même niveau ou sont données par des PNJ. Notez que la Strate des collines ne dispose pas de sous-strate. Tous les cristaux de banandium se trouvent donc dans la même zone.

01) Boulpif tabassé !

Trois bananes vous attendent à votre arrivée dans la Strate des collines. Impossible à manquer.

02) Trésor troglodyte

Dirigez-vous à l’emplacement indiqué ci-dessous et creusez dans la grosse banane de pierre et progresser à l’aide du Bananza Kong pour détruire les murs et atteindre la banane de cristal au bout du tunnel.

03) Le Pouston des collines

Non loin du centre-ville, sur la grande zone de boue (là où il y a les boutiques), il vous faudra donner de l’or à l’arbre pour qu’il grandisse. Pour la première banane, 1000 morceaux d’or suffisent.

04) Le Pouston affamé des collines

Pour la deuxième banane, il vous faut donner 2000 morceaux d’or supplémentaire environ.

05) Le Pouston repu des collines

Pour la dernière, il vous faut donner approximativement 3000 morceaux d’or supplémentaire.

06) Combat : creuse, creuse, creuse !

Le portail du défi se trouve également sur la place avec les boutiques. Ici, il vous faut rapidement descendre en creusant dans le sable pour aller plus vite (évitez la pierre), puis transformez vous en Bananza Kong pour casser l’armure des 2 ennemis, puis les vaincre.

07) Chemin éphémère sous le village

La banane se trouve en dessous du village. Lancez des pierres sur les cubes argentés pour créer des plateformes et détruire le mur cachant le précieux cristal.

08) Chemin éphémère

Faites la même chose avec le cube argenté dans la place du village pour atteindre le portail. La première banane se trouve sur le chemin.

09) Pièce à l’écart

Juste avant la dernière phase avec les trois cubes argentés et les ronces, regarder à votre gauche vers le bas pour voir un autre cube argenté qui vous permet d’atteindre une banane cachée.

10) Plateformes faites main

Il ne vous reste plus qu’à atteindre la fin du parcours pour récupérer la troisième banane.

11) Fragmenton colmaté – Collines

Rendez-vous dans une grotte en dessous du gong pour atteindre le fractons qui cherchent ses trois petits pour être de nouveau entier. Le premier se trouve juste devant un peu plus loin en hauteur. Restez près de lui pour qu’il vous suive (il sautera dans le vide avec vous).

12) Fragmenton reconstitué – Collines

Le deuxième petit se trouve au bout du tunnel dans un trou. Frappez dans la roche créer un passage et rejoindre le chemin. Le troisième se trouve un peu avant le trou dans un creux. Ramenez-le simplement en suivant le chemin.

13) Combat : zone instable

Rentrez dans le portail à l’endroit indiqué et combattez les ennemis en les faisant tomber ou en utilisant votre forme Kong pour les battre facilement.

14) Cache-cache sur les collines

Sur la plaine (dans la zone derrière les boutiques), un fracton vous demande de trouver ses quatre amis cachés. Voici leurs positions :

15) Statistiques des collines

Parlez au PNJ près du trou après avoir fracassé 20000 m3 de pierre (il y a un onglet statistique dans les menus pour voir où vous en êtes).

16) Floraison sur les collines

Détruisez les pierres au-dessus du PNJ fleur pour que la lumière puisse passer. Vous obtiendrez la banane en récompense.

17) Au bout de la pente épineuse

Dans ce nouveau portail tout dépendra de votre maîtrise du surf. Pour la première banane, il suffit simplement de terminer le parcours.

18) Pente épineuse à toute vitesse

La deuxième est un peu plus compliqué à obtenir dans la mesure où vous devez finir le circuit en moins de 20 secondes. Pour facilement atteindre ce temps, prenez les raccourcis dans les épines et sautez au-dessus des ennemis s’ils sont sur votre chemin.

19) Cache de la pente épineuse

La banane cachée se trouve derrière le tonneau vous ramenant dans la Strate des collines. Pour sauter par-dessus, utilisez votre compétence permettant d’effectuer un double saut grâce à un morceau de sable (en bas de la troisième colonne sur l’arbre des compétences)

20) Chrono-casse : auvent détruit

Passez par le chemin de boue en bas de la montagne pour atteindre le mécanisme en triangle (tournez à gauche dans le tunnel). Active-le et détruisez le bloc en restant toujours protégé des boules piquantes qui vous tombent dessus.

21) Combat : saccage à tous les étages

Prenez le portail et terrassez les trois ennemis à l’aide du bananza Kong pour obtenir la banane.

22) Perchée sur le pic Pelé

Impossible de la manquer près des PNJ après avoir surfé sur la boue et boules de voïd piquantes.

23) Dans le ciel du pic Pelé

Grimpez tout en haut de la structure en pierre au-dessus pour atteindre une autre banane.

24) Salle cachée du pic Pelé

Au pied du pic, sautez grâce au surf ou à la compétence de double saut avec un bloc de matériau pour atteindre la porte. Transformez-vous en Bananza Kong pour la détruire et atteindre la banane.

25) Chrono-casse : anneau rotatif

Rendez-vous dans la grotte cachée indiquée ci-dessous et activez le mécanisme en triangle pour déclencher le défi. Détruisez les blocs argentés le plus vite possible et c’est le « Ouh Banana ! ».

26) Montée contre les vagues

Nouveau portail au pied du pic Pelé. Tapez sur le sol pour créer des murs protecteurs pour les boules piquantes, ce qui vous permettra d’atteindre la première banane.

27) À contre-courant

Poursuivez votre chemin en évitant les boules (creuser pour dévier leur courses ou bien passez en force).

28) Dans la marée cachée

Juste en dessous, avant d’atteindre la banane précédente, sauter pour atteindre deux fruits enfoncés dans le sol. Déterrez-les pour obtenir deux blocs de matériau explosif (attention ne les gâchez pas sous peine de devoir recommencer le niveau). Détruisez le mur du bas pour dégager les boules et celui du haut pour avant en vous agrippant au plafond.

29) La banane volante

Utilisez le surf pour atteindre rapidement les zones en pierre lors la banane redescend pour la frapper et la détruire le plus vite possible.

30) Banane croulant sous l’or

Creusez dans le trou indiqué sur la carte pour dénicher une banane entourée d’or.

31) As du quiz – Collines

Quizton est un fracton récurent qui vous posera des questions sur vos aventures précédentes à la manière d’un « Question pour un champion ». Voici les réponses à lui fournir pour obtenir la banane :

De fossiles

Mon casque

Un explosif à lancer

32) Tirade de Cranky – Collines

Non loin de Quizton, vous verrez un Rambi en haut de la colline. Lancez un bloc sur la plateforme dans le ciel pour faire tomber Cranky Kong et écoutez sa tirade pour obtenir la banane.

33) Chrono-casse : descente de pente

Rendez-vous à la grotte indiquée et activez le mécanisme en triangle. Pour atteindre le bloc dans les temps, prenez le bloc à côté de vous pour surfer rapidement vers votre objectif.

34) Tunnel dans la fosse

Sur les murs le long de la fosse, il y en a un qui cache une banane.

35) Trésor nostalgique

Dernier portail à trois bananes pour cette Strate des collines. Il s’agit d’un niveau en 2D pour les nostalgiques. La première banane est bien cachées mais se trouve juste au début du niveau. Prenez un morceau pour faire un double saut (il vous faut débloquer la compétence) et grimper vers la maison de DK. La banane se trouve au plafond.

36) Au-dessus de la vallée

Impossible à manquer puisqu’elle se trouve bien en évidence sur le chemin.

37) À travers la jungle

Même chose pour cette banane se trouvant à la fin du parcours.

38) Troc de rondelles – Collines

Parlez à Trocton sur la place du village pour acheter une banane (attention, vous pouvez en acheter plusieurs mais cela ne compte que pour une banane dans la liste).

Et voilà, vous avez désormais tous les cristaux de banandium de la Strate des collines pour Donkey Kong Bananza. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour dénicher les bananes des autres zones.