Guide Clair Obscur: Expedition 33

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Clair Obscur: Expedition 33. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Clair Obscur: Expedition 33

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet de Clair Obscur: Expedition 33. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 est le premier titre du studio montpelliérain Sandfall Interactive. Il raconte l’histoire d’un monde où, un beau jour, la Peintresse est apparue en dessinant un nombre sur un monolithe géant. Ce nombre correspond à l’espérance de vie maximale des habitants de Lumière, ville inspirée d’un Paris version Belle Epoque, et cet âge est réduit chaque année d’une unité. Pour renverser cette mystérieuse malédiction, des groupes de combattants et de chercheurs forment alors des expéditions. Dès que le nombre recule d’un an, une de ces expéditions quitte Lumière pour tenter d’aller vaincre la Peintresse.

Nous sommes plongés dans ce monde à l’heure où le nombre 33 s’apprête à être peint. Misant à fond sur une esthétique d’une richesse rare, et une musique orchestrale de grande qualité, le titre propose également sa propre vision du RPG au tour par tour. Largement inspiré par les maîtres du genre, comme les Final Fantasy VII à X ou les Persona, Clair Obscur: Expedition 33 arbore aussi une partie temps réel mettant à l’honneur esquives et parades, afin de dynamiser la recette. Vous attendent des personnages forts aux archétypes variés, des tonnes de pictos pour améliorer leurs pouvoirs et caractéristiques, et de nombreux secrets à découvrir sur un continent explorable autant sur terre que sur mer ou dans les airs.

Quand et où sort Clair Obscur: Expedition 33 ?

Clair Obscur: Expedition 33 sort le 24 avril 2025 sur PC (via Steam et Epic), Xbox Series et PlayStation 5.

Clair Obscur: Expedition 33 est-il un monde ouvert ?

Non, la structure de Clair Obscur: Expedition 33 est linéaire. La plupart des niveaux proposent des chemins balisés dont certains sont optionnels et renferment quelques collectibles et ressources très utiles. Il existe tout de même une mappemonde sur laquelle se balader pour découvrir de nouvelles zones, des boss optionnels et autres secrets qui vous occuperont plusieurs heures.

Quelle est la durée de vie de Clair Obscur: Expedition 33 ?

Le RPG de Sandfall Interactive se termine en 30 heures pour ce qui concerne sa trame principale. À cela s’ajoute au moins 30 heures supplémentaires pour découvrir tout le contenu annexe, voire encore davantage pour obtenir le platine ou tous les succès du jeu. Dans la fourchette haute, comptez donc environ 80 heures pour absolument tout voir.

Clair Obscur: Expedition 33 a-t-il plusieurs modes de difficulté ?

Oui, trois modes sont proposés : Histoire, Expédition et Expert. Plus le mode est difficile, plus les ennemis ont de la santé et plus il est demandé de maîtriser le système de parade et d’esquive. De plus, en terminant le jeu, un mode Nouvelle Partie + est déverrouillé, offrant encore davantage de challenge et de récompenses exclusives.

Clair Obscur: Expedition 33 est-il optimisé PS5 Pro ?

Oui, même si nous ne savons pas précisément à quel point la PS5 Pro apporte des améliorations visuelles et techniques.

Clair Obscur: Expedition 33 est-il « Steam Deck Verified » ?

Non, au 24 avril 2025 et bien qu’il arrive à tourner dessus, Clair Obscur: Expedition 33 n’est pas officiellement compatible Steam Deck.

Où acheter Clair Obscur: Expedition 33 au meilleur prix ?

Quelles sont les différentes éditions de Clair Obscur: Expedition 33 ?

Édition Standard (physique et numérique) – 49,99€

Le jeu de base Clair Obscur: Expedition 33

Édition Deluxe (numérique) – 59,99€

Le jeu de base Clair Obscur: Expedition 33

La collection « Fleurs » – six tenues et coupes de cheveux tirant leur inspiration des fleurs de Lumière, ainsi que six variantes de tenues supplémentaires de la gamme « Gommage », une par personnage

« Clair » : tenue personnalisée pour Maelle

« Obscur » : tenue personnalisée pour Gustave

Édition Lumière (indisponible en France) – 79,99€

Le jeu de base Clair Obscur: Expedition 33

La collection « Fleurs » – six tenues et coupes de cheveux tirant leur inspiration des fleurs de Lumière, ainsi que six variantes de tenues supplémentaires de la gamme « Gommage », une par personnage

« Clair » : tenue personnalisée pour Maelle

« Obscur » : tenue personnalisée pour Gustave

Un steelbook

Un artbook de 48 pages

Édition Collector (actuellement épuisée et uniquement sur PS5) – 198,90€

Le jeu de base Clair Obscur: Expedition 33

La collection « Fleurs » – six tenues et coupes de cheveux tirant leur inspiration des fleurs de Lumière, ainsi que six variantes de tenues supplémentaires de la gamme « Gommage », une par personnage

« Clair » : tenue personnalisée pour Maelle

« Obscur » : tenue personnalisée pour Gustave

Un steelbook

Un artbook de 48 pages

Une boîte à musique de 20,3 cm représentant le monolithe

Quelles sont les différentes configurations PC du jeu ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB / Intel Arc A380 6 GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB / Intel Arc A380 6 GB DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 55 GB d’espace disque disponible

55 GB d’espace disque disponible Notes supplémentaires : Disque SSD requis. Les spécifications minimales permettent un gameplay en 1080p à 30FPS avec des paramètres faibles.

Configuration recommandée

Système d’exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Système d’exploitation : Windows 11

Windows 11 Processeur : Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X Mémoire vive : 16 GB de mémoire

16 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 55 GB d’espace disque disponible

55 GB d’espace disque disponible Notes supplémentaires : Disque SSD requis. Les spécifications recommandées permettent un gameplay en 1080p à 60FPS avec des paramètres élevés.

En bref