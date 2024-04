Comment bien choisir son casque VR ?

Pour vous, nous avons préparé une petite sélection des meilleurs casques VR actuellement disponibles à la vente. Ceux présents dans ce guide disposent tous de leurs propres qualités et défauts et sont tarifés à des prix plus ou moins élevés. Comme d’habitude, rappelons que la liste ci-dessous est non exhaustive et susceptible d’être mise à jour à l’avenir.

Quels sont les meilleurs casques VR à acheter en 2024 ?

Meta Quest 2 & 3

Si le Meta Quest 2 est encore très prisé des amoureux et amoureuses de VR, de par la qualité de la technologie embarquée, sa bibliothèque de jeux fournie et variée, ainsi qu’un prix d’achat attractif pour le secteur (sous la barre des 250€), le Meta Quest 3 a également des arguments à faire valoir. Pensé pour la réalité mixte, ce produit autonome compense l’autonomie moins généreuse de sa batterie (entre 2 et 3 heures) et un tarif moins abordable avec ses lentilles haute résolution (2064 x 2208 pixels par œil, netteté accrue, taux de rafraichissement de 120 Hz, champ de vision de 110 degrés), un processeur Snapdragon XR2 Gen 2 plus puissant, des haut-parleurs stéréo compatibles avec l’audio spatial 3D, et la prise en charge de « Touch Plus » pour profiter d’un retour haptique précis et intégral.

Notez que la marque américaine propose aussi le Meta Quest Pro, un article haut de gamme bien plus performant mais cher qui n’a pas forcément vocation à finir entre toutes les mains.

HTC Vive Pro 2

Commercialisé depuis 2021, le HTC Vive Pro 2 est une véritable référence en matière de casque VR. Ne nécessitant pas un PC trop gourmand pour fonctionner, il tire essentiellement son épingle du jeu grâce à la finesse d’affichage de ses lentilles 2448 x 2448 pixels par œil qui offrent un rendu poussé en résolution 5K, un taux de rafraichissement très fluide de 120 Hz et un large champ de vision de 120 degrés. Cependant, il est assez lourd à porter, chauffe rapidement et nous contraint à acheter des accessoires supplémentaires pour pouvoir en profiter pleinement, ce qui fait vite grimper le montant de la facture et ne rend pas son installation simple.

En fonction de vos préférences et moyens, il n’est donc pas impossible que vous soyez attirés par deux autres modèles de l’entreprise taiwanaise : le HTC Vive XR Elite, plus confortable et moins encombrant bien qu’un peu moins performant car davantage tourné vers la réalité mixte (virtuelle et augmentée), ou le HTC Vive Cosmos Elite, une alternative potentielle au Vive Pro 2.

PICO 4

Alternative solide et viable aux Meta Quest 2 et 3, le PICO 4 est un casque à la fois léger et confortable équipé de lentilles Pancake (2160 x 2160 pixels à chaque œil) proposant un champ de vision de 105 degrés. Côté performances, son processeur Qualcomm XR2 lui permet de supporter la résolution 8K et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 90 Hz. Ses haut-parleurs stéréo, prenant en charge la spatialisation du son en 3D, sont également de très bonne facture et les manettes fournies avec sont ergonomiques, facilitant ainsi sa prise en mains. En revanche, son autonomie, qui ne va pas au-delà de 3 heures, ne satisfera pas tout le monde même si sa batterie se recharge en 30 minutes seulement.

Pour en apprendre davantage à son sujet, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

Sony PlayStation VR2

Sa présence fera peut-être grincer des dents une partie d’entre vous pour des raisons on ne peut plus compréhensibles (tarif de vente trop élevé, catalogue de jeux peu attrayant, absence de support des titres PSVR…), pourtant, le PlayStation VR2 de Sony a amplement sa place ici. Seul modèle compatible avec la PlayStation 5, son design et le confort qu’il procure sont très proches de ceux du Meta Quest 2 et du PICO 4. Autre atout dans sa manche, il est équipé d’écrans OLED HDR (2000 x 2040 pixels à chaque œil) offrant un taux de rafraichissement pouvant atteindre les 120 Hz et un champ de vision de 110 degrés. Côté immersion, les écouteurs stéréo, prenant en charge l’audio 3D, sont plutôt de bonne conception, le retour haptique est directement intégré au casque et les manettes PSVR Sense sont dotées de gâchettes adaptatives, une des fonctionnalités phares de la DualSense.

Pour en apprendre davantage à son sujet, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

Valve Index

Malgré son ancienneté et un prix d’achat loin d’être à la portée de toutes les bourses (supérieur à 1000€ pour le kit incluant le casque et tous les accessoires indispensables à son bon fonctionnement), le Valve Index reste un article apprécié des fans de VR et, quand on regarde de plus près ses caractéristiques, on peut comprendre pourquoi. Double écran LCD de résolution 1440 x 1600 pixels par œil, taux de rafraichissement de 144 Hz, champ de vision de 130 degrés, présence d’une version améliorée du système de tracking « Lighthouse » du HTC Vive… la machine de la société américaine n’est pas encore totalement dépassée par la concurrence. De plus, elle est capable de faire tourner des titres très intéressants, via SteamVR et si l’on possède un bon PC, tels que Half-Life: Alyx, Elite: Dangerous et No Man’s Sky pour ne citer qu’eux.

HP Reverb G2

Egalement disponible à la vente depuis quelques années maintenant, le HP Reverb G2 est un produit développé en collaboration avec Valve et Microsoft. Présenté comme une assez bonne alternative aux HTC Vive Pro et Valve Index, il est agréable à porter et sa compatibilité avec SteamVR nous donne accès à une bibliothèques de jeux dense, et ce bien qu’un PC solide soit également nécessaire pour en profiter. Son principal atout réside sans aucun doute dans le très bon rendu visuel affiché par ses lentilles LCD (2160 x 2160 pixels à chaque œil), prenant en charge un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Pimax Crystal

Ciblant clairement une clientèle premium, le Pimax Crystal est un casque qui dénote au sein même du marché de la réalité virtuelle. Outre le fait qu’il requiert un PC très performant pour fonctionner, son poids avoisine le kilo sur la tête (oui, vous avez bien lu !). Quant à ses lentilles de résolution 2880 x 2880 pixels par œil, elles sont capables d’afficher un rendu graphique 12K, supportent un taux de rafraichissement de 120 Hz et proposent un champ de vision de 120 degrés. Rien que ça !

Apple Vision Pro

Modèle le plus récent de ce guide mais aussi celui qui s’éloigne le plus du casque VR pour jouer, l’Apple Vision Pro est également celui qui coûte le plus cher. Il faut dire que le casque autonome américain est un véritable bijou technologique. Pensé pour la réalité mixte, il mélange de façon extrêmement poussée et immersive le réel et le virtuel, notamment grâce à l’affichage micro-OLED de ses écrans 3660 x 3200 par œil (taux de rafraichissement maximum de 100 Hz, champ de vision estimé aux alentours de 100-110 degrés). Toutefois, sachez qu’il est loin d’être parfait puisque les premiers retours de la presse et des utilisateurs et utilisatrices remettent en cause son confort sur la durée, une autonomie trop faible et l’absence d’un trop grand nombre d’applications optimisées pour VisionOS, le système d’exploitation de l’appareil.

Qu’est-ce qu’un casque VR ?

Un casque VR est, comme son nom l’indique, un appareil à mettre sur sa tête afin de s’immerger pleinement dans un univers virtuel et coupé du réel, notamment par l’intermédiaire d’écrans placés juste devant les yeux. Très souvent associé au marché du jeu vidéo, il est également utilisé dans d’autres secteurs, dont la médecine, depuis plusieurs années.

Avoir un PC est-il indispensable pour jouer en VR ?

Pas forcément. Certains casques, comme le Valve Index ou le HP Reverb G2, requièrent un PC plus ou moins puissant, que ce soit juste pour fonctionner ou si vous souhaitez aussi jouer avec et à quoi. Les modèles autonomes, à l’image du PICO 4 ou de l’Apple Vision Pro, peuvent s’utiliser sans mais, en contrepartie, il faut les recharger dès que leur batterie est à plat, ce qui arrive généralement au bout de quelques heures seulement. Quant au cas spécifique du Sony PlayStation VR2, il faut obligatoirement une PlayStation 5 pour en profiter.

Faut-il faire de la place autour de soi avant d’utiliser un casque VR ?

Tout dépend de la façon dont vous souhaitez utiliser votre machine. Si vous restez en position statique et assise, non. Dans le cas contraire, il est indispensable d’avoir suffisamment d’espace libre autour de vous afin d’éviter de tomber, vous blesser ou casser quelque chose. Rappelons aussi que certains casques vous demandent de placer des stations dans la même pièce que vous dans le but de capturer avec précision vos mouvements et votre espace virtuel.

Jouer en VR peut-il encore provoquer du « motion sickness » ?

Beaucoup moins qu’il y a quelques années grâce à l’évolution des diverses technologies intégrées dans les casques (augmentation de la résolution de l’affichage, lentilles de meilleure qualité, taux de rafraichissement plus élevé, champ de vision plus large…). Toutefois, en fonction des personnes, de la durée d’utilisation et/ou du jeu lancé, l’effet de « motion sickness » (ou cinétose en français) peut encore se manifester.

Qu’est-ce que le motion sickness ?

Le motion sickness s’apparente à un mal du transport. Certaines personnes peuvent en souffrir en réalité virtuelle, ce qui se traduit par des vertiges ou même des nausées dans certains cas. Cet inconfort peut rapidement devenir une gêne pour pleinement profiter d’un jeu VR, surtout lorsque la sensation est forte. Cela peut-être couplé avec des maux de tête, d’une transpiration inhabituelle, d’une fatigue oculaire, d’une sensation de perte d’équilibre ou l’impression de fournir un effort important. Le mal-être peut persister jusqu’à plusieurs heures après la session de jeu.

Ce motion sickness se produit lorsque votre cerveau reçoit des signaux contradictoires entre les mouvements de l’environnement qui vous entoure (ce que vous voyez dans l’écran) et la relation de votre corps avec celui-ci : lorsque vous jouez, vous restez immobile physiquement, et pourtant, les décors bougent autour de vous, ce qui provoque ce malaise.

Comment éviter le motion sickness ?

Il n’y a pas vraiment de solutions pour éviter la cinétose. Certaines personnes seront naturellement plus sensibles que d’autres. C’est d’ailleurs pour ça que l’on conseille aux personnes habituellement sujettes au mal du transport d’essayer un casque VR avant de l’acheter. Certaines enseignes comme Boulanger ou la Fnac proposent régulièrement des stands pour tester le produit.

Hormis « prendre l’habitude » du motion sickness, il y a tout de même quelques facteurs qui peuvent l’atténuer. Le type de casque est l’un des premiers éléments importants : il y a une dizaine d’années, lorsque les premiers modèles sont arrivés, le suivi spatial, la latence et le suivi oculaire n’étaient pas aussi développés que maintenant. La technologie évoluant au fil des années, ces sensations auront tendance à devenir plus rares.

Pensez également à vous asseoir. S’il est compliqué de jouer à un Beat Saber en étant sur une chaise, la grande majorité des aventures peuvent être jouées sans bouger. Mettez-vous en position assise et confortable, cela minimisera les risques d’être désorientés. Gardez également votre calme et pensez à faire une pause dès que vous sentez une sensation de chaleur ou de transpiration. Ajustez correctement votre casque et n’hésitez pas à réduire légèrement la luminosité de l’écran pour ne pas surcharger vos yeux. Enfin, évitez également les jeux avec trop de mouvements ou qui proposent des expériences que vous ne sentez pas.

Peut-on porter des lunettes avec un casque VR ?

Oui car, aujourd’hui, la plupart des casques sont également conçus pour les personnes portant des lunettes. Attention, il faut néanmoins penser à reculer légèrement les écrans pour éviter tout frottements et risque de rayures, à la fois sur les lentilles de l’appareil et vos verres. Sur certains casques et selon vos lunettes, cela peut tout de même causer un certain inconfort (généralement léger).

Quels sont les meilleurs jeux à faire en VR ?

Voici un petite liste subjective et non exhaustive des titres que nous vous conseillons de tester en VR si cela vous intéresse : Half-Life: Alyx, Microsoft Flight Simulator, No Man’s Sky, Dirt Rally 2.0, Gran Turismo 7, Beat Saber, Super Hot, Astro Bot Rescue Mission, Moss et Moss: Book II, etc.

Si cette sélection vous a été utile, n’hésitez pas à consulter nos autres guides d’achat.