Blue Yeti X Le plus populaire

La marque Blue Yeti est aujourd'hui l'une des plus réputées dans le monde des micros, ce Blue Yeti est un nouveau gage d'excellence. En plus d'avoir droit à un look plus élégant que par le passé, avec des finitions de très bonne qualité, ce modèle permet différent modes de capture sonore, et la qualité de son est remarquable. Sa petite taille (bien qu'il soit très solide) vous permet aussi de l'utiliser dans plusieurs circonstances et de le déplacer à votre guise. Il est aussi accompagné d'un logiciel très complet pour paramétrer au mieux votre expérience, avec de l'anti-bruit, des filtres, de la personnalisation pour les voyants... Un must-have.