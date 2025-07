Le prochain jeu de Cory Barlog de Santa Monica Studios (God of War) n’est pas une nouvelle licence

Depuis que God of War Ragnarok a fermé le volet des aventures nordiques de Kratos, tout le monde se demande où la saga God of War peut aller. On ne sait même pas qui travaillera dessus à l’avenir, étant donné que Santa Monica Studios dispose de plusieurs équipes œuvrant sur des projets différents. Parmi elles, celle de Cory Barlog, réalisateur du God of War de 2018. Tout le monde pensait que ce dernier travaillait sur une nouvelle licence dans un univers de science-fiction, tandis qu’Eric Williams, réalisateur de Ragnarok, prendrait le relai concernait le prochain chapitre de God of War. Le journaliste Jason Schreier met cependant les choses au clair avec quelques bribes d’informations.