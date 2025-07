Test Corsair Scimitar Elite Wireless SE – Une bonne souris spécifiquement taillée pour les MMO

La Corsair Scimitar Elite Wireless SE est une souris MMO/multitâche, dernière-née de la gamme Scimitar. Elle se positionne comme la version sans fil optimisée du modèle filaire Scimitar Elite, avec jusqu’à 16 boutons programmables et un capteur optique MARKSMAN S 33 000 DPI. Destinée aux joueurs MMO, streamers ou encore à ceux qui aiment avoir un tas de raccourcis différents à portée de pouce, cette souris haut de gamme est proposée à 149,99€ (tarif conseillé).

Conditions de test : Nous avons pris en main la souris durant près de deux semaines, principalement en mode sans-fil.

Design

Le design de la Scimitar Elite Wireless SE conserve les lignes larges et ergonomiques emblématiques de Corsair, à savoir un corps taillé pour une prise en main paume/claw, fin à l’avant, et doté d’un repose-annulaire texturé. La finition mate, bien qu’un peu salissante, renforce la sensation premium, tandis que le châssis reste remarquablement rigide.

La grande particularité de cette souris réside dans son panneau de 12 boutons latéraux, coulissant de gauche à droite pour s’adapter à toutes les prises en main et permettre au pouce de les atteindre facilement. Le réglage est très simple grâce au mini tournevis cruciforme fourni dans la boîte. Il suffit de desserrer la vis, coulisser le panneau, puis resserrer pour le fixer. Les patins offrent une glisse correcte, sans pour autant exceller. Deux zones RGB sont également visibles avec le logo de la marque sur la partie supérieure et la bande latérale.

Malgré une conception agréable, l’appareil présente un gabarit imposant et un poids conséquent (114 g), ce qui ne conviendra pas forcément aux petites mains. Autre petit défaut, le pouce peut parfois peiner à atteindre la colonne la plus à gauche ou à droite des 12 touches, même en ajustant le positionnement pour trouver l’angle idéal. Pour conclure sur une note positive, le dongle USB est astucieusement rangé dans un petit compartiment situé sous la souris.

Prise en main

Avec 16 boutons (clics gauche/droit, molette, bouton DPI et les 12 latéraux) la Scimitar Elite offre un niveau de personnalisation exceptionnel. Le capteur Marksman S propose jusqu’à 33 000 DPI, 750 IPS et 50 G d’accélération, pour une précision exemplaire. Comme à notre habitude, nous avons testé la souris sur plusieurs parties de Counter-Strike 2. Nous avons également mis à l’épreuve les raccourcis en utilisant uniquement la souris pour le changement d’armes et des grenades (sans oublier le kit de désamorçage). Bien qu’il faille un temps d’adaptation pour s’y faire, ces nombreux raccourcis sont assez pratiques et on pousse rarement un bouton non désiré, si ce n’est par rapport à ce que l’on a évoqué plus haut.

Les switchs optiques garantissent un clic rapide (environ 1,5 ms) et durable, même si certains pourraient trouver la sensation de clic un peu légère. Personnellement, nous trouvons que ce clic à la fois doux et réactif est un vrai atout. La molette, en revanche, pourra diviser car elle offre une sensation légèrement brute, mais qui reste acceptable. Côté autonomie, la Scimitar Elite Wireless SE ne déçoit pas, avec jusqu’à 150 h en 2,4 GHz et jusqu’à 500 h en Bluetooth. Et si vous devez recharger, le port USB‑C à l’avant permet de jouer pendant la charge grâce au câble fourni, qui recharge rapidement même via USB 2.0.

Logiciel

Comme toujours chez Corsair, le logiciel iCUE est indispensable pour tirer pleinement parti de la souris. Il se montre très complet, offrant une multitude de réglages. Pour les streamers, l’intégration d’Elgato Stream Deck via iCUE est un véritable atout (rappelons que Corsair détient la division gaming d’Elgato), permettant de transformer les boutons latéraux en raccourcis pour le streaming.

Le logiciel vous permet de reprogrammer les 16 boutons, de créer des macros complexes ou des raccourcis système, d’ajuster les cinq niveaux de DPI jusqu’à 33 000, et de régler le polling rate. iCUE offre également un calibrage de surface pour améliorer la précision du capteur selon le tapis utilisé, ainsi qu’un contrôle complet du rétroéclairage RGB des zones logo et latérale, avec des effets synchronisables avec d’autres périphériques Corsair. Enfin, la mémoire embarquée permet de stocker jusqu’à trois profils, accessibles même sans iCUE actif.