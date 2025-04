Test Corsair K70 Pro TKL – Une technologie Hall Effect qui fait la différence ?

Le Corsair K70 Pro est l’un des produits phares de la marque, que nous avons régulièrement l’occasion de tester sur le site. Au fil des déclinaisons, il a su s’imposer par sa qualité, à l’image du K70 Pro Mini Wireless. Pas étonnant donc que Corsair continue de capitaliser sur ce modèle. Nous avons cette fois pu prendre en main le Corsair K70 Pro TKL, une version compacte qui cache bien son jeu, notamment grâce à l’intégration de switchs magnétiques conçus pour offrir un véritable avantage en jeu compétitif.

Conditions de test : Nous avons pu prendre en main le clavier durant plus de deux semaines, que soit pour de la rédaction d’articles ou bien du gaming.

Un design soigné et compact

Corsair propose un large éventail de claviers, de l’ultra-compact (60 %) aux formats plus classiques. Le K70 Pro TKL s’inscrit entre les deux : un clavier tenkeyless, c’est-à-dire sans pavé numérique, qui permet de gagner de la place sur le bureau tout en conservant les touches essentielles. En revanche, il n’est pas conçu pour être facilement transportable, contrairement à un K65 Pro Mini, d’autant qu’il est uniquement disponible en version filaire — mais nous y reviendrons.

Côté esthétique, Corsair maîtrise son sujet : belles finitions, châssis solide, et une construction soignée. En haut à droite, on retrouve la désormais classique molette de volume, accompagnée d’un bouton cliquable pour la lecture/pause de la musique ou des vidéos. Un bouton dédié au mode jeu est également présent : il permet de passer les LED en mode statique (paramétrable via iCUE), d’ajuster la fréquence d’interrogation, et de réduire la distance d’activation des touches à 0,1 mm. Une mémoire interne permet de stocker jusqu’à cinq profils personnalisés directement sur le clavier.

Sous le châssis, des patins en caoutchouc assurent une bonne stabilité, et deux pieds rétractables permettent d’ajuster l’inclinaison. Mais l’un des atouts majeurs de ce modèle, c’est surtout son repose-poignets aimanté, à la fois simple à fixer et très confortable. Que ce soit en jeu ou en bureautique, le gain en confort est indéniable, au point qu’il est difficile de s’en passer une fois adopté. Le rétroéclairage RGB, fidèle à la réputation de la marque, est de très bonne qualité, personnalisable touche par touche, ou via 16 modes prédéfinis.

Des performances taillées pour l’e-sport

Là où le Corsair K70 Pro TKL tire son épingle du jeu, c’est sur le plan des performances. Il intègre des switchs magnétiques (Hall Effect) MGX Hyperdrive, permettant un ajustement ultra précis du point d’activation, de 0,1 mm à 4 mm. Cela signifie que vous pouvez choisir à quel moment une touche est considérée comme pressée, ce qui est un luxe pour les joueurs compétitifs. Prenons Counter-Strike 2 en exemple : il est possible de régler les touches de déplacement (ZQSD) à 1 mm pour une réactivité immédiate, tout en fixant les touches d’armes à 2,5 mm pour éviter les erreurs de frappe.

Le clavier dispose également de la fonction Rapid Trigger, qui permet de réinitialiser une touche dès qu’on relâche légèrement la pression, sans devoir revenir à zéro. Résultat, vous pouvez enchaîner les actions (saut, glissade…) bien plus rapidement qu’avec un clavier classique. Ajoutez à cela la technologie Axon Hyper-Processing avec un taux d’interrogation de 8000 Hz (soit 8 fois plus rapide que la norme actuelle), et vous obtenez un clavier ultra-réactif, parfaitement adapté aux exigences de l’e-sport.

Avec de telles caractéristiques, ce clavier s’adresse avant tout aux joueurs compétitifs, et pourra paraître un peu « overkill » pour un usage plus occasionnel, surtout au vu de son tarif élevé. Cela dit, il reste très agréable pour la frappe, même en bureautique, grâce à des switchs pré-lubrifiés et une réduction notable du bruit comparé aux claviers mécaniques classiques. Le plus gros regret, c’est son absence de connectivité sans fil. On comprend le choix de Corsair pour garantir une latence minimale, mais l’ajout d’un mode Bluetooth aurait été apprécié, notamment pour les déplacements. D’autant plus que le câble USB-C n’est pas intégré au clavier.

Comme tous les produits Corsair, le K70 Pro TKL est entièrement compatible avec le logiciel iCUE. On peut personnaliser le rétroéclairage RGB touche par touche, créer et gérer des macros, ou encore modifier les points d’activation des commutateurs selon ses préférences. Nous utilisons iCUE depuis des années, et si ses fonctionnalités restent parmi les plus complètes du marché, une refonte de l’interface serait bienvenue. À force de naviguer dans ses menus, parfois peu intuitifs, on sent que le logiciel aurait besoin d’un petit coup de neuf.