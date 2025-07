Le film The Legend of Zelda de Nintendo vient de trouver ses deux interprètes principaux dans les rôles de Link et Zelda

Et non, pas (encore) de Chris Pratt

Tous les insiders du dimanche s’étaient penchés sur la cas du film The Legend of Zelda en inventant des rumeurs ici et là, qui partaient tous de choix de casting rêvés ou controversés de la part des fans. Pendant un temps, on a voulu nous faire croire par que Hunter Schafer était en lice pour interpréter Zelda, et on aura même entendu quelques absurdités autour du nom de Tom Holland dans le rôle de Link. Mais après tout, difficile d’en vouloir au public qui est légitime de croire que des artistes si populaires à Hollywood en ce moment pouvaient être choisis, quand un Chris Pratt peut donner sa voix à Mario.

Nintendo met cependant fin aux rumeurs aujourd’hui en annonçant lui-même le casting des deux personnages. Link sera donc joué par le jeune Benjamin Evan Ainsworth, qui compte dans sa filmographie le film Pinocchio de 2022, mais aussi la série The Haunting of Bly Manor et Son of a Critch. Zelda sera quant à elle portée à l’écran par l’actrice anglaise Bo Bragason, récemment à l’affiche de la série Renegade Nell ou The Jetty.

Deux visages encore très peu connus, qui vont soudain connaître une poussée de notoriété avec ce casting. Le film The Legend of Zelda devrait sortir le 7 mai 2027 aux États-Unis, donc probablement le 5 mai chez nous.