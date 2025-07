Ubisoft nomme Charlie Guillemot et Christophe Derennes à la tête de sa nouvelle filiale stratégique

Une entreprise très familiale

Charlie Guillemot, fils du PDG d’Ubisoft Yves Guillemot, revient chez Ubisoft après une expérience entrepreneuriale chez Unagi, un studio Web3 qu’il a cofondé. Il avait auparavant dirigé Owlient, le studio mobile à l’origine du jeu Howrse. Son parcours hybride entre management, innovation et culture produit devrait, selon Ubisoft, lui permettre d’insuffler une nouvelle dynamique à la tête de la filiale.

Interrogé par Variety sur les soupçons de népotisme, Charlie Guillemot a répondu :

« Oui, je suis le fils d’Yves. Ce n’est pas quelque chose que je cache. Mais ma nomination ne repose pas uniquement sur des liens familiaux. Elle est motivée par ce dont Ubisoft a besoin aujourd’hui. »

À ses côtés, Christophe Derennes, pilier d’Ubisoft depuis plus de 35 ans, ancien directeur du studio de Montréal et récemment directeur général pour l’Amérique du Nord (et accessoirement cousin de Yves Guillemot). Dans un communiqué, Ubisoft indique que les deux dirigeants auront pour mission de « définir la stratégie et la vision » de cette filiale, mais aussi de « créer les conditions optimales pour que les équipes puissent s’exprimer à leur plus haut niveau ».

Pour rappel, cette filiale encore sans nom aura pour objectif de piloter les trois franchises les plus emblématiques de l’éditeur : Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six. L’ambition est de leur offrir plus d’autonomie et d’agilité, à l’image de studios comme Respawn ou Bungie. Ubisoft précise que cette structure permettra d’accélérer l’innovation, de construire des écosystèmes multiplateformes, et d’exploiter pleinement le potentiel économique de ces licences. Tencent détient une participation minoritaire dans cette nouvelle structure, mais Ubisoft conserve l’entière propriété et le contrôle opérationnel de la filiale.

Ubisoft indique d’ailleurs que la création de la filiale progresse bien. L’investissement de Tencent a été validé, et l’entreprise attend désormais le feu vert des autorités qui réglementent le tout, avec un lancement prévu d’ici la fin de l’année 2025.