Etant un RPG complet, Yakuza Like a Dragon propose une trame principale et de nombreuses quêtes secondaires à côté. Evidemment, comme le veut la tradition de la série, il y en a pas mal à réaliser. Si l’on ne vous proposera pas un guide pour l’histoire principale, qui est assez dirigiste, on s’attarde cependant sur une soluce des quêtes annexes, que vous retrouverez sur cette page.

Toutes les quêtes secondaires

Sur cette page, on vous partage donc l’ensemble des quêtes annexes de Yakuza Like a Dragon avec un cheminement complet de ce qu’il faut faire. Cet article est en cours d’écriture et sera régulièrement mis à jour.

Chapitre 5

Pour plus d’astuces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Yakuza Like a Dragon.