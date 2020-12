Frères jusqu’au bout est la 34 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Elle est non obligatoire et se débloque à partir du chapitre 9. Il n’existe aucun autre prérequis pour pouvoir lancer cette mission.

Par le pouvoir de l’amitié

A l’entrée du Parc au nord de la carte, approchez-vous de Taka pour lancer la quête. Ce dernier est en rage car l’un de ses amis a été capturé dans une embrouille impliquant les membres de l’alliance Omi. Ses camarades veulent l’abandonner à son triste sort alors que Taka, lui, souhaite lui venir en aide. Malgré une tentative pour le calmer, ce dernier restera très remonté et Ichiban va alors décider de l’aider. Une fois le dialogue terminé, quittez simplement le parc pour revenir plus tard.

Une fois de retour, Taka aura disparu, ses camarades vous diront simplement qu’il est sûrement parti direction Central St. Pour le trouver, rendez-vous donc à l’ouest pour trouver sa moto devant un bâtiment de l’alliance Omi.

Rentrez dans le bâtiment pour découvrir Taka et son ami en train de se faire rouer de coups. Aidez-les à affronter les Yakuza pour avancer dans l’intrigue.

Une fois le combat terminé, une nouvelle salve de dialogue se lance. A la fin de ces échanges, Ichiban repartira avec une écharpe de l'épéiste ainsi qu'un nouvel acolyte : Taka.