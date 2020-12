Figure de gentillesse est la 22 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Elle est non obligatoire et se débloque à partir du chapitre 7. Il n’existe aucun autre prérequis pour pouvoir lancer cette mission.

Une histoire de méthode

En arrivant tout près de la gare de Jinnai, vous allez tomber devant une jeune fille qui cherche à récolter des dons pour payer l’opération de son frère. Ichiban, désireux de l’aider, va lui faire un don. Le montant choisi par le joueur n’influence en rien l’intrigue. Pour l’aider encore plus, vous allez devoir trouver un meilleur endroit pour elle obtenir l’aide la population. Choississez « A côté du restaurant populaire« .

Vous pouvez désormais vous éloigner et revenir au restaurant pour parler à Megumi et continuer l’intrigue. Vous devrez alors attirer l’attention des gens, de la manière choisie : attendez (rien); écoutez-moi (+10 en confiance en soi); punaise, un ovni (+10 en charisme).

Partez ensuite plus au sud, vers Ijin St et débusquez les faux bénévoles qui veulent s’en prendre à Megumi. Battez-les et vous pourrez ensuite retourner voir la jeune fille au niveau du restaurant.

Après un dialogue dans lequel les arnaqueurs prendront part, la quête s’achèvera et vous recevrez au passage des boucles en perles.

Pour d’autres solutions, retournez sur notre soluce de Yakuza Like a Dragon ou revenez sur l’index des quêtes secondaires.