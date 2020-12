C’est quoi ce cirque : ours mal léché est la 37 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Cette dernière n’est pas obligatoire et peut se réaliser sans aucun pré-requis. Elle se lance au Parc Hamakita.

L’ami des bêtes

Une fois que vous avez lancé la quête à l’entrée du parc, où un homme distribue des tracts, il ne vous reste plus grand chose à faire. Rendez-vous près de l’estrade tout à l’est du parc pour parler à l’homme en hauteur. Ce dernier est un représentant du cirque qui se targue de très bien s’entendre avec les animaux sauvages, ici un ours. Évidemment, tout ne va pas bien se passer et l’ours va sortir de sa cage. Un combat contre ce dernier pour qu’il retourne dans cette dernière se lance alors.

Catherine vaincue, cette dernière retourne dans sa cellule et son maître vous remercie de l’avoir aidé à gérer la situation. Après un court dialogue, l’intrigue secondaire se termine et Ichiban reçoit une serviette de chef pour sa participation. Pour d’autres conseils sur le titre, retournez sur notre soluce de Yakuza Like a Dragon ou revenez sur l’index des quêtes secondaires.