Le miracle des épices est la 27 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Elle est non obligatoire et se débloque à partir du chapitre 7. Il n’existe aucun autre prérequis pour pouvoir lancer cette mission.

C’est bon mais ça pique

Pour lancer cette quête, vous devez vous balader le long de Tsurukame Highway, où une vieille femme ne parviendra pas à traverser avant que le feu piéton ne passe au rouge. Malgré toute la bonne volonté d’Ichiban à l’aider, cette dame âgée refusera que vous la portiez pour traverser et finira par rentrer chez elle après un énième échec. Il s’agira alors de partir sur Sakura Lane pour y rencontrer un vendeur de Kimchi, dont le secret est l’utilisation abusive d’épices.

Évidemment, Ichiban va devoir trouver trois personnes avec qui partager ce Kimchi démoniaque. Dans un premier temps, allez aider une jeune étudiante à avouer son amour pour son senpai. La puissance du Kimchi l’aidera à trouver le courage d’aller le voir au niveau de la gare de Jinnai.

Ensuite, prenez la direction du Parc Hamakita, où vous devrez parler à un homme en débardeur bleu. Ce dernier cherche à battre un record de course et le Kimchi l’aidera à dépasser toutes ses limites.

Enfin, retournez voir la vieille dame, toujours au niveau de Tsurukame Highway. Là, remettez-lui le Kimchi, pour qu’elle parvienne enfin à travers avant que le feu piéton ne passe au rouge. Ceci vous fera, au passage, gagner 10 points de passion.

Retournez alors voir le vendeur, à l’endroit où vous l’avez rencontré. Son succès est fou et vous venez de lancer son commerce comme jamais. Au passage, vous débloquerez Umeko pour le mini-jeu de gestion d’entreprise.

