Les Rocket Girls est la 42 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Celle-ci n’est pas obligatoire et sera accessible à partir du chapitre 4. Pour la débloquer, il faudra cependant finir la quête N°41 : La bombe de Hama au préalable, ainsi que remporter la coupe Pégase dans le mini-jeu Dragon Kart.

Par les météores de Pégase

Suite à votre victoire lors de la course Pégase, et après avoir vaincu les deux membres de la bombe de Hama, quittez le garage et éloignez-vous. En revenant vers ce dernier, la quête se lancera automatiquement lorsque les deux Rocket Girls viendront vous parler. N’acceptant pas leur défaite, elles vous lancent un défi, du même type que dans la quête précédente. Lancez la course, faites attention aux obstacles avec le brouillard et passez la ligne d’arrivée en premier. En récompense, vous débloquerez le Fantôme Véloce ainsi que 300 pièces du dragon.

