Fuite de données est la 43 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Celle-ci n’est pas obligatoire et sera accessible à partir du chapitre 4. Pour la débloquer, il faudra cependant finir la quête N°42 : Les Rocket Girls au préalable, ainsi que remporter la coupe Phénix dans le mini-jeu Dragon Kart.

Je sais tout de vous !

Après avoir remporté la coupe Phénix, quittez le garage et éloignez-vous un peu. Vous commencez à en avoir l’habitude, il vous faut ensuite y revenir pour vous faire accoster par Suguru. Voulant une revanche, il vous lance un défi en 1 contre 1. Acceptez et lancez la course avec ce dernier. La course se passe toujours dans le brouillard mais vous la remporterez sans trop de mal. En récompense, vous débloquerez l’Ombre Ardente et obtiendrez 300 pièces du dragon.

Suite à la course, une discussion s’enclenchera avec Suguru. Vous serez interrompu par un voyou masqué qui s’en prendra au perdant. Vous vous en doutez, il s’agit là de votre prochain adversaire.

Pour d’autres solutions, retournez sur notre soluce de Yakuza Like a Dragon ou revenez sur l’index des quêtes secondaires.