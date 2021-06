Baby don’t cry est la 7 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. La quête est non-obligatoire et se situe à l’est de la carte. Elle se débloquera dès lors que vous lancerez le dialogue entre le Yakuza et l’homme qu’il agresse.

Don’t you cry no more

Durant le dialogue, vous comprendrez que le Yakuza en a après… le lait maternel que transporte sa cible. Toujours prompt à aider son prochain, Ichiban intervient et un affrontement contre le Yakuza s’enclenche. Battez-le puis lancez la conversation avec l’autre homme. Ce dernier vient d’être papa et est sorti acheter du lait pour son bébé. Il vous apprendra aussi qu’il a beaucoup de mal à avoir une communication saine et constructive avec sa femme.

Vous pouvez lui conseiller de parler à coeur ouvert. Ce choix vous fera gagner 10 points de gentillesse avant de continuer la mission. En effet, des pleurs se feront entendre à l’intérieur du bâtiment qui vous fait face. La suite de la quête est simple : allez chercher de l’eau. Vous en trouverez au nord, au Café Pocket.

Retournez ensuite voir le tout récent papa pour lui remettre l’eau chaude. Cela vous fera entrer dans le bâtiment, où vous aurez droit à une vue surprenante : des Yakuzas en couche culotte. Forcément, les choses vont mal tourner et vous allez devoir combattre les gros bébés.

Une fois le combat remporté, Oshima, qui n’est autre que le papa, comprendra qu’il doit plus soutenir sa femme dans l’éducation du bébé. Ils partira alors afin de lui venir en aide. Le patriarche de la famille que vous venez d’affronter va alors vous offrir un biberon de lait maternel afin de fêter cette réussite.

Boire le lait vous donnera 20 de passion, tandis que refuser vous donnera 10 de gentillesse. Notre choix ? Aglouaglouaglou ! Cette quête se clôture alors sur l’obtention d’un nouvel acolyte : Patriarche Gondawara.

