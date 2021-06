Les kakis prédisent l’hiver est la 9ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Il s’agit d’une quête secondaire non-obligatoire qui peut être lancée à partir du chapitre 4. Pour lancer cette quête, vous devrez au préalable avoir visité Otahime Land.

Un fruit pour une vie

A l’ouest du quartier des bars se trouve un parc. Rendez-vous y afin de lancer cette quête. Sur place, Ichiban verra un arbre avec un seul fruit. Il y fera également la connaissance de Kanako et de son père. Une fois le dialogue terminé, éloignez-vous et revenez plus tard pour discuter à nouveau avec le père. Ichiban décidera alors de protéger le kaki.

Cette quête se déroule en plusieurs phases. Vous devrez à nouveau vous éloigner et revenir afin de voir un sumo s’entraîner en fonçant dans l’arbre. Pour protéger le kaki, Ichiban devra affronter le sumo. Battez-le pour qu’il parte ailleurs. Il faudra alors partir à nouveau et revenir pour découvrir un sniper prenant le fruit pour cible. Battez-le à son tour pour qu’il décampe.

Repartez, puis revenez, pour cette fois trouver un homme plantant une croix dans l’arbre. Une nouvelle fois, battez l’homme pour qu’il parte. Et, encore une fois, partez puis revenez. Cette fois-ci, c’est Kanako qui vous accueille. Cette dernière est remise sur pied et heureuse du spectacle que vous lui avez offert. Elle vous proposera alors de partager le kaki de l’arbre et la quête se terminera.

Vous recevrez alors Tosanoyama comme acolyte, le sumo que vous avez vaincu plus tôt.

