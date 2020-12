L’amour et ses nuances est la 23 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Elle est non obligatoire et se débloque à partir du chapitre 7. Il n’existe aucun autre prérequis pour pouvoir lancer cette mission.

L’amour n’est que violence

Sur le parking, à l’est de la carte, vous tomberez sur un groupe de femmes discutant. Approchez-vous pour constater que l’une d’elle se fait martyriser par trois autres car elle est plus âgée que les autres. Suite à la discussion, vous comprendrez que la jeune femme est employée d’un bar SM.

En partant ensuite pour le sud, vous tomberez sur un autre club sado-maso où un client s’en va frustré. Ce dernier est surnommé Le Masochiste et ne ressent aucune douleur. Une chose fort dérangeante pour lui, puisque c’est la seule manière pour lui de prendre du plaisir.

Vous devrez ensuite prendre la direction du Parc Fukutoku pour retrouver le masochiste. Ce dernier sera en train de se taper la tête contre un arbre pour tenter de se faire mal. Lors du dialogue qui s’en suivra, choisissez Le Masochiste comme réponse pour gagner +10 en intelligence. Donnez-lui ensuite un coup de poing. Pour tenter de lui faire ressentir la douleur, vous vous lancerez alors dans un combat contre lui. Favorisez les attaques normales puisque ce dernier ne subira aucun dégât.

Une fois le combat avorté, prenez la route jusqu’à Poppo, sur Tsurukame Highway. Là, parlez à Yumiko, puis à la vendeuse (qui est la mère du masochiste). Dites-lui où est son fils pour qu’elle lui remonte les bretelles, en espérant que cela lui inflige suffisamment de douleur pour que sa vie reprenne son cours.

Suite à ce nouvel échec cuisant, vous allez devoir quitter le parc. Une fois dehors, vous assisterez à une agression : celle de Yumiko, la dame rencontrée sur le parking plus tôt dans cette quête. Le masochiste et vous allez alors tenter de la sauver. Battez les agresseurs pour continuer.

Suite à ce combat, Yumiko va mettre une bonne claque au masochiste, ce dernier ressentant à nouveau la douleur. Et la quête se clôturera alors sur une scène quelque peu surprenante de sado-masochisme en plein milieu de la rue. Votre récompense : une corde d’extase et la possibilité de faire appel au masochiste en combat.

