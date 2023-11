Sega n’a pas l’intention de se faire racheter et tease une nouvelle fois des adaptations de Yakuza et Persona

Sega n’est pas à vendre, et on veut bien nous faire passer le message. Shuji Utsumi, président directeur général du groupe, a été interviewé par CNBC à ce sujet, et c’était pour lui l’occasion de réaffirmer l’envie de Sega de ne pas être mangé par un grand groupe. Au contraire, l’éditeur est plutôt dans l’optique de faire grossir ses rangs avec d’autres rachats comme celui de Rovio :

Il ajoute que les potentiels acquéreurs en vue d’un rachat de Sega sont nombreux et l’entreprise se sent honorée de cela, mais la vente du groupe n’est pas dans les plans. Il ne faut donc pas se demander qui va racheter Sega, mais plutôt qui Sega va-t-il racheter dans les années à venir.

Après tout, Sega peut se reposer sur des grosses licences qui attirent toujours du monde, aussi bien du côté des jeux vidéo que dans d’autres médias. Les films Sonic ont cartonné et ont donné des idées à l’éditeur, qui entend maintenant offrir des adaptations aux licences Yakuza/Like a Dragon et Persona :

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de potentielles adaptations de Persona et de Yakuza sur petit ou grand écran, ce qui laisse penser que cette idée est bien ancrée chez Sega, voire même qu’elle est déjà en train de se concrétiser. Patience donc.

NEW: Unionized Sega workers accuse the Sonic publisher of threatening to lay off 40% of their unit–all temporary workers and roughly 80 people total.

The union accuses Sega of bad faith bargaining and direct dealing and is filing a unfair labor practice against the company. pic.twitter.com/UneaO7BaoJ

— AmericanTruckSongs9 (@ethangach) November 15, 2023