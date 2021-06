C’est l’intention qui compte est la 6 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Celle-ci n’est pas obligatoire. Pour la débloquer, vous devrez d’abord débloquer la classe de Héros qui, rappelons-le, sera débloquée automatiquement lors de votre avancée dans l’histoire. Cette quête demande de nombreux allers et retours, prévoyez donc un peu de temps pour la réaliser, ou de l’argent pour le taxi.

Personne ne s’intéresse aux clodos

Au sud-ouest de la carte, vous pourrez voir un enfant et un sans-abri discuter. Approchez-vous d’eux afin que la cinématique se lance. Vous y apprendrez qu’il s’agit du jour de l’anniversaire du jeune garçon. En partant, l’enfant fait tomber un mouchoir, que vous remettrez à Jinnai, le SDF. Celui-ci vous confie souhaiter offrir un cadeau à son jeune ami pour son anniversaire.

Vous pourrez ensuite le retrouver un peu plus à l’est, au niveau de Central Street Est. Il vous demandera quelques conseils sur quoi acheter. La bonne réponse à sa questions est Objets fabriqués à la main. Vous pouvez aussi répondre console de jeu en premier, afin de gagner 10 points de style. Jinnai acceptera l’idée de l’objet fabriqué. Il s’agira d’une étagère pour ranger les livres du garçon et, pour cela, il vous faudra trouver des clous et des planches.

Pour trouver les planches, partez au nord-ouest. Sur place, vous rencontrerez une bande de karatékas au milieu d’un terrain vague. Lancez un dialogue avec eux, entraînez-vous au combat en leur compagnie et vous pourrez récupérer les planches de bois. Repartez ensuite vers le sud, du côté de Central Street. Sur place, un groupe de racailles sera en train d’agresser un homme. Battez-les au combat et vous pourrez récupérer les clous de la batte de l’un d’entre eux. Enfin, retournez sur Sakura River Street pour remettre les objets à Jinna.

Après une cinématique, il remettra le cadeau à l’enfant, qui se montrera très reconnaissant. Pour fêter ce triomphe, vous invitez Jinnai à manger sur Isezaki Road. Rendez-vous à l’endroit indiqué pour constater une malheureuse action : l’étagère de Jinnai se trouve à la poubelle. A la vue de cela, Jinnai annule le repas et repart.

Retrouvez votre ami à l‘endroit de votre première rencontre pour lancer un dialogue avec lui et le jeune garçon. Le père de se dernier se mêlera de l’affaire et un combat contre le père du gamin débutera. Remportez le combat pour calmer la situation. En guise de récompense, l’homme s’excusera et vous remettra une pierre de sacrifice en cadeau. Retrouvez également notre guide complet de Yakuza Like a Dragon.