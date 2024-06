Une série live-action Like a Dragon: Yakuza vient d’être annoncée, diffusion prévue en octobre sur Amazon Prime Vidéo

Kiryu à son Prime

La série live-action Like a Dragon: Yakuza ne nous fera même pas attendre très longtemps, puisque son tournage semble être bouclé. Amazon nous apprend qu’elle sera diffusée dès le 25 octobre sur son service de streaming Prime Vidéo, et ce partout dans le monde. Si l’on en croit Variety, il s’agira d’une série de 6 épisodes qui sortira en deux fois, avec une première salve le 25 octobre, et la seconde le 1er novembre.

Elle suivra Kazuma Kiryu dans une histoire inédite (pas explorée dans les jeux) sur ses jeunes années, entre 1995 et 2005. Le personnage iconique sera ici interprété par Takeuchi Ryoma, connu pour son travail sur Kamen Rider. La série sera réalisée par Takimoto Kengo (Kamen Teacher) et Take Masaharu (100 Yen Love), ce dernier déclarant avoir mis tout son cœur et son âme dans cette série.

Masayoshi Yokoyama de Ryū ga Gotoku Studio veut nous assurer que cette série s’inscrira parfaitement dans le ton des jeux :

« Je voudrais créer les versions les plus engageantes de Kamurochō et Kazuma Kiryu possibles – et cette série a tout pour plaire. Il ne fait aucun doute que Like a Dragon: Yakuza de Prime Video deviendra une autre version marquante de la série Like a Dragon. Les jeux vous permettent de découvrir leur monde à travers un point de vue subjectif, cette adaptation sera finalement la manière objective de profiter du spectacle. Je suis convaincu que les fans de la série seront attirés par la façon dont elle donne vie aux jeux et ajoute de nouvelles surprises. »

Les fans auront sans doute envie de le croire et pourront le vérifier très vite, puisque la bande-annonce ne devrait logiquement plus trop tarder. D’ici là, on peut toujours admirer la première affiche de cette adaptation télévisée, qui renvoie forcément à la jaquette du premier jeu.