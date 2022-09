Yakuza / Like A Dragon : Le studio explique pourquoi il y a peu de chances de voir la série sur Switch

L’actualité autour de Yakuza, ou plutôt Like A Dragon maintenant, n’aura jamais été aussi chargée, avec pas moins de trois jeux actuellement en développement. Et si la série s’est récemment un peu plus ouvert à l’Occident ainsi qu’au marché des consoles Xbox, elle n’est toujours pas arrivée sur Nintendo Switch, au grand dam de celles et ceux qui ne possèdent que la console de Nintendo. Il faudra s’y faire, car selon Masayoshi Yokoyama, qui est à la tête de Ryu Ga Gotoku Studio, la série n’a pas sa place sur Switch.

Trop underground pour la Switch ?

C’est du moins son avis personnel qu’il avance dans les colonnes de GameSpot. Interrogé sur les différentes annonces du studio de ces derniers jours, il s’est montré hésitant quant à des portages de jeux de la série sur la console de Nintendo. Il indique que la série Yakuza possède un esprit très « underground », qui ne correspond pas à l’image familiale d’un Switch :

« Voulons-nous vraiment mettre un titre comme celui-ci où nous nous promenons et nous nous battons avec le monde et faisons tous ces trucs de Yakuza, sur une Switch ? »

Pas de Yakuza ou de Like A Dragon sur Switch de prévus donc, même si l’on pourrait penser que l’image qu’à Masayoshi Yokoyama de la Switch est un peu trop réductrice (il suffit de faire un tour sur l’eShop pour voir que la console peut avoir un public très, très adulte). Mais on ne peut qu’espérer que cet avis changera au fil du temps et des besoins du studio.