Le filet de sécurité d’Ijincho est la 15 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Contrairement à la plupart, celle-ci est obligatoire et se déclenchera durant votre avancée dans le scénario principal. Une fois de retour au soapland, une bande de manifestants de Blean Japan viendront vous attaquer. Vous devrez les vaincre pour lancer cette quête.

Cette quête fait office de première rencontre entre Ichiban et Eri, la PDG d’Ichiban Confections suite à la mort de son père. Cette dernière est désemparée suite à la quasi-faillite de son entreprise à cause d’un concurrent et d’un investissement mal réalisé. N’écoutant que sa bonne âme, Ichiban va, évidemment, lui venir en aide.

Suite à une série de dialogues, vous devenez le nouveau dirigeant de l’entreprise familiale. Votre objectif est très simple : faire d’Ichiban Confections une société réalisant des bénéfices, de sorte à vous faire une place sur le marché. Pour cela, vous devez améliorer vos bâtiments, recruter de nouveaux employés et faire gonfler le prix de vos actions.

Cette quête sert majoritairement d’introduction au mini-jeu de la gestion d’entreprise. Il vous faudra donc participer à la gestion courante (une sorte de phase où vous améliorez votre équipe et vos bâtiments pour ensuite observer le résultat sur vos finances) et à une réunion d’actionnaires (pseudo jeu de débat où vous devrez simplement faire baisser la jauge de « vie » de vos actionnaires avec l’aide de vos employés).

Une fois le tuto suivi de bout en bout, Ichiban entrera en contact avec Nick Obata, qui décidera de vous donner un coup de pouce financier. Cet investissement va vous permettre de remettre l’entreprise sur le droit chemin et, surtout, de lancer l’intrigue liée à Ichiban Confections. Il interviendra à plusieurs reprises et sera l’homme qui vous donnera des objectifs à atteindre tout au long de votre gestion.

Reparlez ensuite à Eri, qui vous aidera à replacer les employés à leur poste, ce qui vous aidera à faire vos premiers bénéfices. Vous pourrez par la suite en recruter d’autres, acheter de nouveaux commerces et les améliorer à mesure de votre avancée. Néanmoins, la quête s’arrêtera lorsque vous passerez l’entreprise dans le vert, ce qui vous permettra ainsi de débloquer Omelette, un acolyte supplémentaire pour Ichiban.

Par ailleurs, sachez que ce mini-jeu peut vous permettre de débloquer une alliée jouable en combat : Eri Kamataki. Pour la recruter, suivez le guide ! Pour d’autres conseils sur le titre, retournez sur notre soluce de Yakuza Like a Dragon ou revenez sur l’index des quêtes secondaires.