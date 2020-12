Diplôme en poche est la 11 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Elle est non obligatoire et se débloque à partir du moment où vous aurez terminé au moins 10 diplômes de l’École d’Ounabara.

Trop qualifié

Une fois que vous aurez réussi avec brio 10 des examens de l’École d’Ounabara, vous pourrez croiser un Ikari songeur. Ce dernier vient d’être refusé dans 99 entreprises d’affilé. Mentalement détruit, ce dernier vous fuira après un rapide dialogue. Une fois que vous l’aurez retrouver, de vieilles connaissances viendront le taquiner un peu trop. Prenez la défense de votre ami en leur donnant une bonne leçon.

Après votre victoire, Ikari va retrouver sa motivation. En apprenant que vous êtes le PDG d’une entreprise, ce dernier postule chez vous. La quête se termine alors avec comme récompense un Tenugui de sécurité et la possibilité de recruter Ikari pour le mini-jeu de gestion. Pour d’autres conseils sur le titre, retournez sur notre soluce de Yakuza Like a Dragon ou revenez sur l’index des quêtes secondaires.