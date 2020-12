Une étoile sur le déclin est la 25 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Elle est non obligatoire et se débloque à partir du chapitre 9. Il n’existe aucun autre prérequis pour pouvoir lancer cette mission.

A la recherche d’une gloire passée

En vous rendant au restaurant Le Voeu d’Eomeoni, vous serez le témoin d’un client très alcoolisé faisant une scène. Ce dernier refuse de quitter les lieux malgré plusieurs demandes du serveur. Après son départ, vous apprendrez qu’il s’agit en fait de Il Yu-Jin, une ancienne star du cinéma. Vous devrez alors le suivre jusqu’au Bar Rodriguez, non loin du Survive Bar.

Vous devrez alors intervenir pour tenter de calmer l’ancien acteur. Ce dernier ne va pas se laisser faire et vous devrez alors vous battre contre lui pour qu’il décuve. Après quelques mots d’excuse de sa part, choisissez l’option Il Yu-Jin lorsque vous le pouvez pour gagner +10 en intelligence. Ce dernier vous expliquera alors toute son histoire et sa chute alors qu’il était au sommet de sa gloire.

Allez ensuite lui chercher de l’eau. Une vieille dame viendra alors vous parler et expliquer à quel point elle était fan de l’acteur à cette époque. Après quelques mots revigorants de la part de cette femme, l’acteur est bien décidé à reprendre sa carrière en main. Il vous laissera ensuite seul, au beau milieu du parc. Suivez-le pour le retrouver sur Hyakkei St où un homme tente de lui faire du chantage. Mettez-lui une raclée.

Suite à votre victoire, l’homme s’excusera et supprimera la vidéo. Cette action mettra également fin à l’intrigue. En récompense, vous recevrez une balle du souvenir, ainsi que la possibilité d’invoquer Il Yu-Jin en combat.

