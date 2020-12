Biker Éclair est la 44 ème quête secondaire de Yakuza : Like a Dragon. Celle-ci n’est pas obligatoire et sera accessible à partir du chapitre 4. Pour la débloquer, il faudra cependant finir la quête N°43 : Fuite de données au préalable, ainsi que remporter la coupe Phénix dans le mini-jeu Dragon Kart.

Plus rapide que le vent

Akira, l’homme qui s’en est pris à Suguru lors de la quête précédente vous attendra juste à côté du garage de Dragon Kart. Il est connu pour être un pilote très rapide et très lucide, il fait très peu d’erreurs. En lui parlant, ce dernier vous lancera un défi dans une course en 1 contre 1. Si votre kart est amélioré au maximum, vous devriez pouvoir vous défaire de lui sans problème. Remportez la course pour finir la quête.

Une fois vaincu, Akira se lamentera. Vous serez rapidement interrompus par un Yakuza. Ce dernier est le dernier coureur dont le gérant vous avait parlé au tout début de votre aventure de pilote. Il vous mettra en garde car il ne compte pas perdre face à vous. Votre nouveau rival s’en ira ensuite. Mais, pour sa quête, il faut d’abord atteindre le chapitre 15.

