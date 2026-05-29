Voici 6 RPG à retenir de la dernière présentation Indie Quest (Gravastar, Full Circle…)

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

La saison des conférences estivales a officiellement débuté, et ActuGaming a même eu l’honneur d’y participer cette semaine avec notre AG French Direct. Si votre backlog est sans doute déjà rempli, les amateurs de RPG (et surtout de JRPG) devront faire encore un peu de place sur leur liste de souhaits, car l’Indie Quest 2026 a permis de mettre en avant quelques titres prometteurs dans ce genre. On fait le point sur 6 RPG à retenir de la présentation.

Indie Quest 2026

Vous trouverez ici une sélection non exhaustive de RPG présentés durant l’Indie Quest 2026.

Gravastar

  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2
  • Date de sortie : inconnue

On commence avec Gravastar, qui se présente comme un RPG de science-fiction avec un système de combat qui est plutôt inspiré des jeux de versus fighting en 2D, avec aussi des QTE à réaliser. On y découvrira l’histoire d’un orphelin qui découvre son pouvoir en lien avec les étoiles, et qui tentera donc de sauver sa planète Aethera d’une menace importante. Cinq autres personnages jouables viendront s’ajouter à sa troupe, et l’exploration aura une place importante dans cette expérience, avec un vaisseau à piloter pour voler au-dessus de la map.

Runesmith

  • Plateformes : PC
  • Date de sortie : inconnue

Dans cette conférence où les jeux sont principalement inspirés par l’esthétique des JRPG, Runesmith sort forcément un peu du lot dans la mesure où il est plus proche de l’esprit Donjons et Dragons (avec beaucoup d’humour). On y suivra ici un nain qui part en quête de vengeance, et qui comptera sur ses créations pour l’aider dans des combats au tour par tour. L’artisanat et la récolte de matériaux auront donc une grande place dans le jeu, aussi bien pour créer de puissants outils que des choses absurdes qui auront des effets surprenants lors des affrontements.

Emery Hearts

  • Plateformes : PC
  • Date de sortie : 2 septembre 2026

Emery Hearts a beau être un action-RPG des plus classiques, il parvient à se démarquer grâce à son esthétique voxel qui pourra faire son effet. Le jeu est venu présenter sa date de sortie fixée à la rentrée, et ce avec une nouvelle bande-annonce de gameplay qui nous montre le système de combat dynamique et les puzzles auxquels on fera face durant l’aventure. Une démo est disponible sur Steam.

Ironwing Valiant: Record of Astera

  • Plateformes : PC
  • Date de sortie : Inconnue

Ironwing Valiant: Record of Astera va quant à lui s’orienter un peu plus vers le genre de l’action en nous proposant de manier des méchas en temps réel sur le champ de bataille. Plongés dans le royaume d’Astera, vous devrez défendre votre foyer contre l’empire Gundrian avec votre robot que vous pourrez personnaliser jusqu’à construire des vrais archétypes différents, qui auront tous un rôle bien précis. Le jeu était de passage pour annoncer qu’une alpha fermée aura bientôt lieu.

Anima Song from the Abyss

  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series
  • Date de sortie : 2027

On enchaîne avec le prochain épisode de la saga Anima, qui est probablement la licence la plus populaire de cette liste, à son échelle. Cet action-RPG nous fera suivre l’aventure de deux protagonistes différents, qui vont devoir percer les secrets d’une ancienne civilisation. Une nouvelle bande-annonce a permis d’apercevoir le système de combat dynamique du jeu, tout en confirmant la date de sortie de cet Anima: Song from the Abyss.

Full Circle

  • Plateformes : PC – Consoles (non précisées)
  • Date de sortie : inconnue

Enfin, Full Circle a quant à lui ressemblé à un JRPG, il nous vient en réalité du Pérou, avec le studio 2nd Player Games qui est ici épaulé par Deck13 Spotlight. Le jeu nous demandera de protéger le dernier bastion de l’humanité alors que la planète est recouverte d’étranges bêtes mutantes. Inspiré par les JRPG de la PS1, Full Circle proposera évidemment des combats au tour par tour, mais avec des éléments en temps réel puisque vous devrez appuyer au bon moment pour effectuer des combos (pensez à Lost Odyssey ou à Clair Obscur: Expedition 33). Le jeu sera à nouveau présenté à la Gamescom pour plus de détails.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Le jeu de plateformes-metroidvania 3D Maseylia: Echoes of the Past sortira tout bientôt et nous le fait savoir en vidéo

Un jeu de plus à ajouter dans votre backlog de l’été Maseylia: Echoes of the Past fait donc son retour à l’AG French Direct avec une nouvelle vidéo à la clé, ce qui nous donne l’occasion de redécouvrir ce jeu de plateformes dynamique au style épuré (avec une direction artistique inspirée de Moebius, ce qui se remarque aisément) qui repose sur une structure de metroidvania avec une grande map composée de six biomes interconnectés. On remarque que certaines zones offrent une manière de se déplacer qui est différente, et l’exploration de cette grande carte nous demandera de bien ouvrir l’œil si l’on souhaite en dénicher tous les secrets et les passages bien cachés. Vous pourrez tester tout cela très bientôt dans la mesure où Maseylia: Echoes of the Past était venu pour nous présenter sa date de sortie. Il arrivera donc dans quelques petites semaines, à savoir le 19 juin prochain sur PC. Le jeu sortira plus tard sur PS5, Xbox Series et les deux Switch. Et si vous n’avez pas envie d’attendre, une démo du jeu est disponible sur Steam. Pour en savoir un peu plus sur ce projet, vous pouvez aussi consulter notre…

En savoir plus

Sur le même thème

Asha Sharma indique que des « choix difficiles » sont à venir chez XBOX

xbox series
Asha Sharma indique que des « choix difficiles » sont à venir chez XBOX

Edge of Memories aura bientôt droit à une démo, alors que l’avenir de son studio reste flou

pc ps5 xbox series
Edge of Memories aura bientôt droit à une démo, alors que l’avenir de son studio reste flou

The Insider Gaming Showcase : Voici 15 jeux qu’il fallait retenir de cette conférence au rythme effréné

The Insider Gaming Showcase : Voici 15 jeux qu’il fallait retenir de cette conférence au rythme effréné

Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible en précommande, où le trouver au meilleur prix ?

pc ps5 xbox series switch 2
Call of Duty: Modern Warfare 4
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

007: First Light démarre très fort avec déjà 1,5 million de copies vendues en seulement 24h
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light
Call of Duty Warzone va disparaitre sur PS4 et Xbox One, les serveurs fermeront à la fin de l’année
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Call of Duty Warzone va disparaitre sur PS4 et Xbox One, les serveurs fermeront à la fin de l’année
The Witcher 3 dépasse les 65 millions d’exemplaires vendus, le DLC Songs of the Past sera présenté à la Gamescom
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 dépasse les 65 millions d’exemplaires vendus, le DLC Songs of the Past sera présenté à la Gamescom
007 First Light : IO Interactive veut vous faire jouer au jeu pendant encore un moment, une feuille de route arrive
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light : IO Interactive veut vous faire jouer au jeu pendant encore un moment, une feuille de route arrive
Les créateurs de Crown Gambit veulent réinventer le jeu narratif avec Sovereign Tower : notre interview
pc
Les créateurs de Crown Gambit veulent réinventer le jeu narratif avec Sovereign Tower : notre interview
Une édition physique de Hollow Knight Silksong sera bientôt proposée à la vente
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Hollow Knight : Silksong
Call of Duty Modern Warfare 4 est annoncé, voici tout ce qu’il faut savoir (date, plateformes, mode DMZ…)
pc ps5 xbox series switch 2
Call of Duty Modern Warfare 4 est annoncé, voici tout ce qu’il faut savoir (date, plateformes, mode DMZ…)
Planet Zoo 2 nous laissera nous fera voyager à travers le monde, sortie prévue en octobre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series
Planet Zoo 2 nous laissera nous fera voyager à travers le monde, sortie prévue en octobre sur PC et consoles
Le réalisateur de Pragmata adorerait travailler sur une suite, mais précise que ce n’est pas de son ressort
pc ps5 xbox series switch 2
Le réalisateur de Pragmata adorerait travailler sur une suite, mais précise que ce n’est pas de son ressort
Street Fighter 6 : Le mode World Tour cessera d’être mis à jour avec du nouveau contenu dès la saison 4 du jeu
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Le mode World Tour cessera d’être mis à jour avec du nouveau contenu dès la saison 4 du jeu
Le mythique Donkey Kong 64 revient sur Nintendo Switch avec l’abonnement Switch Online
switch switch 2
Le mythique Donkey Kong 64 revient sur Nintendo Switch avec l’abonnement Switch Online
Marathon sera jouable gratuitement pendant une semaine pour le lancement de sa saison 2
pc ps5 xbox series
Marathon sera jouable gratuitement pendant une semaine pour le lancement de sa saison 2
Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images
pc
Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images
Valve augmente le prix de son Steam Deck OLED, et il n’y va pas de main morte
Valve augmente le prix de son Steam Deck OLED, et il n’y va pas de main morte
Warhammer 40.000: Boltgun 2 : On y a joué, est-ce parti pour être une suite solide ?
pc ps5 xbox series
Warhammer 40.000: Boltgun 2 : On y a joué, est-ce parti pour être une suite solide ?
Outward 2 change énormément de choses : notre avis après la bêta fermée
Outward 2 change énormément de choses : notre avis après la bêta fermée
Ambroise Niflette et la Cloche Pommée : Notre interview des membres de Topotes Studio suite à leur participation à l’AG French Direct 2026
Ambroise Niflette et la Cloche Pommée
L’AG French Direct 2026 met en avant cinq jeux créés par des étudiants
L’AG French Direct 2026 met en avant cinq jeux créés par des étudiants
AG French Direct 2026 : La page Steam de l’événement est désormais en ligne, découvrez plus d’une trentaine de démos
pc
AG French Direct 2026 : La page Steam de l’événement est désormais en ligne, découvrez plus d’une trentaine de démos
AG French Direct : Le replay de l’émission est disponible, voici le résumé de toutes les annonces
AG French Direct : Le replay de l’émission est disponible, voici le résumé de toutes les annonces
Tiebreakers est annoncé, un run n’gun sportif aux allures de shonen qui s’annonce très intense
pc
Tiebreakers est annoncé, un run n’gun sportif aux allures de shonen qui s’annonce très intense
L’adorable Deer & Boy revient nous charmer en vidéo, une démo est disponible et la sortie se fera en juin
pc ps5 xbox series switch
deer & boy
Furyball: Rogue Revenge rend le pinball très brutal dans un mélange entre Mad Max et Hades, la démo est dispo
pc
Furyball: Rogue Revenge rend le pinball très brutal dans un mélange entre Mad Max et Hades, la démo est dispo
Le mignon jeu d’enquête Ambroise Niflette et la Cloche Pommée parodie le JT de 20 heures dans une vidéo exclusive
pc
Le mignon jeu d’enquête Ambroise Niflette et la Cloche Pommée parodie le JT de 20 heures dans une vidéo exclusive