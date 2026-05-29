Voici 6 RPG à retenir de la dernière présentation Indie Quest (Gravastar, Full Circle…)

Vous trouverez ici une sélection non exhaustive de RPG présentés durant l’Indie Quest 2026.

Gravastar

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date de sortie : inconnue

On commence avec Gravastar, qui se présente comme un RPG de science-fiction avec un système de combat qui est plutôt inspiré des jeux de versus fighting en 2D, avec aussi des QTE à réaliser. On y découvrira l’histoire d’un orphelin qui découvre son pouvoir en lien avec les étoiles, et qui tentera donc de sauver sa planète Aethera d’une menace importante. Cinq autres personnages jouables viendront s’ajouter à sa troupe, et l’exploration aura une place importante dans cette expérience, avec un vaisseau à piloter pour voler au-dessus de la map.

Runesmith

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : inconnue

Dans cette conférence où les jeux sont principalement inspirés par l’esthétique des JRPG, Runesmith sort forcément un peu du lot dans la mesure où il est plus proche de l’esprit Donjons et Dragons (avec beaucoup d’humour). On y suivra ici un nain qui part en quête de vengeance, et qui comptera sur ses créations pour l’aider dans des combats au tour par tour. L’artisanat et la récolte de matériaux auront donc une grande place dans le jeu, aussi bien pour créer de puissants outils que des choses absurdes qui auront des effets surprenants lors des affrontements.

Emery Hearts

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2 septembre 2026

Emery Hearts a beau être un action-RPG des plus classiques, il parvient à se démarquer grâce à son esthétique voxel qui pourra faire son effet. Le jeu est venu présenter sa date de sortie fixée à la rentrée, et ce avec une nouvelle bande-annonce de gameplay qui nous montre le système de combat dynamique et les puzzles auxquels on fera face durant l’aventure. Une démo est disponible sur Steam.

Ironwing Valiant: Record of Astera

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Ironwing Valiant: Record of Astera va quant à lui s’orienter un peu plus vers le genre de l’action en nous proposant de manier des méchas en temps réel sur le champ de bataille. Plongés dans le royaume d’Astera, vous devrez défendre votre foyer contre l’empire Gundrian avec votre robot que vous pourrez personnaliser jusqu’à construire des vrais archétypes différents, qui auront tous un rôle bien précis. Le jeu était de passage pour annoncer qu’une alpha fermée aura bientôt lieu.

Anima Song from the Abyss

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2027

On enchaîne avec le prochain épisode de la saga Anima, qui est probablement la licence la plus populaire de cette liste, à son échelle. Cet action-RPG nous fera suivre l’aventure de deux protagonistes différents, qui vont devoir percer les secrets d’une ancienne civilisation. Une nouvelle bande-annonce a permis d’apercevoir le système de combat dynamique du jeu, tout en confirmant la date de sortie de cet Anima: Song from the Abyss.

Full Circle

Plateformes : PC – Consoles (non précisées)

: PC – Consoles (non précisées) Date de sortie : inconnue

Enfin, Full Circle a quant à lui ressemblé à un JRPG, il nous vient en réalité du Pérou, avec le studio 2nd Player Games qui est ici épaulé par Deck13 Spotlight. Le jeu nous demandera de protéger le dernier bastion de l’humanité alors que la planète est recouverte d’étranges bêtes mutantes. Inspiré par les JRPG de la PS1, Full Circle proposera évidemment des combats au tour par tour, mais avec des éléments en temps réel puisque vous devrez appuyer au bon moment pour effectuer des combos (pensez à Lost Odyssey ou à Clair Obscur: Expedition 33). Le jeu sera à nouveau présenté à la Gamescom pour plus de détails.