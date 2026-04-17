Notre guide pour tout savoir sur les compétences en hacking de Diana – Pragmata

A quoi servent les compétences en hacking de Diana au combat ?

En combat, les compétences en hacking de Diana sont indispensables pour progresser à travers les différents secteurs et blocs du Berceau. Pourquoi ? Parce que tous les ennemis présents sur place possèdent sur eux une armure particulièrement résistante, vous empêchant de leur infliger beaucoup de dégâts en conséquence. Afin de désactiver temporairement cette barrière protectrice, vous devez donc les pirater grâce au soutien de l’androïde.

Pour cela, il faut commencer par viser une cible spécifique, ce qui fait alors apparaitre l’équivalent d’un « mini-jeu » ou d’un « puzzle » à résoudre à l’écran. Prenant la forme d’une sorte de matrice composée d’un certain nombre de cases, vous devez ensuite y déplacer un curseur, de façon à ce qu’il atteigne la case verte visible dedans qui est synonyme de hacking réussi (aussi appelée « nœud EXE » en jeu). En récompense, votre adversaire vous révèlera l’existence de ses points faibles sur lesquels tirer avec les armes de Hugh, en vue de vous en débarrasser bien plus facilement.

Attention cependant, il n’est possible de cibler qu’une seule machine à la fois et la forme globale du « puzzle » évoluera et/ou se complexifiera en fonction du type de robot que vous affronterez. Ainsi, certains nécessiteront plus de temps et/ou vous laisseront moins de marge de manœuvre pour les hacker, tandis que d’autres n’hésiteront pas à déployer des pare-feu pour bloquer toute tentative de piratage de votre part. Dans ce dernier cas, vous serez contraints de les détruire avec l’astronaute au préalable.

Rassurez-vous, le gameplay du titre est suffisamment étoffé pour vous donner la possibilité de vous sortir de n’importe quelle situation. Par exemple, vous pouvez renforcer l’efficacité d’un hacking en activant des nœuds bleues, déclencher des effets spéciaux par le biais de nœuds jaunes (décodage, multihacking, paralysie, confusion…), ou encore lancer le Protocole overdrive de Diana, lorsque sa jauge de piratage est pleine. En effectuant cette action, ça immobilisera plus longtemps et infligera de lourds dégâts aux ennemis présents autour de vous. Vous l’aurez donc compris, c’est une puissante fonctionnalité qui doit être utilisée au bon moment.

N’oubliez pas non plus que, si l’aide de l’androïde est importante, c’est surtout l’association de ses aptitudes à celles de Hugh qui vous permettra de progresser sans trop de difficultés à travers la station lunaire. Déplacements, esquive, coup critique, usage de diverses armes offensives, défensives et/ou de soutien… plus vous réussirez à trouver le juste équilibre entre les capacités des deux personnages, mieux vous avancerez.

A quoi servent les compétences en hacking de Diana hors combat ?

Hors combat, les compétences en hacking de Diana vous aideront à franchir différents obstacles, tels que des portes verrouillées, des lasers, ainsi que des phases de plateformes. Dans ces conditions, le titre vous demandera simplement de pirater des panneaux de contrôle en amont. Toutefois, les « puzzles » qui vous seront proposés ici ne prendront pas la même forme que ceux visibles lors des affrontements. Par exemple, il y en a un où vous devrez faire pivoter un ou plusieurs nœuds de manière à le/les lier à une sorte de noyau central, tandis qu’un autre vous invitera à entrer une série de commandes dans le bon ordre pour réussir le hacking.

Notez également que plusieurs chemins seront parfois bloqués par une barrière de lunafibre mais, dans ce cas précis, vous aurez besoin d’acquérir la compétence « Effaceur de fibre » de l’androïde pour les faire disparaitre. Une capacité qui ne peut être obtenue qu’en arrivant à un certain stade de la campagne principale.

Comment améliorer les compétences en hacking de Diana ?

C’est essentiellement au Refuge, le hub vous servant de lieu de repos pendant votre périple, que vous pouvez améliorer les compétences en hacking de Diana. En effet, grâce à l’Imprimante d’unités, il est possible de débloquer et renforcer ses capacités en échange de Lunum pur et de lunafibre (précision du scanner, mode offensif, ajout d’emplacements de nœuds spéciaux supplémentaires…). La console d’Amélioration du firmware située juste à coté a aussi son utilité puisqu’elle peut augmenter la quantité des dégâts de hacking et la durée de piratage des ennemis ciblés, en y dépensant des Composants d’amélioration dans l’onglet « Hacking ».

De plus, sachez que vous aurez l’occasion de récupérer des Modules de piratage et des programmes d’Augmentation de capacité en cours de partie. A équiper ensuite à la combinaison de Hugh depuis le menu du Tram au Refuge, les premiers attribueront différents bonus passifs à l’androïde. Quant aux seconds, ils viendront améliorer ses aptitudes de diverses manières.

Peut-on hacker automatiquement un ennemi avec Diana ?

Arrivé à un certain stade de l’aventure, il est effectivement possible d’acquérir une compétence vous permettant de hacker automatiquement un ennemi en combat. Sobrement intitulé « Hacking auto », vous devrez dépenser un fragment de Lunum pur à l’Imprimante d’unités située au Refuge pour le débloquer (onglet « Capacités »). Mais attention, vous serez tout de même obligés de lancer le « puzzle » de piratage au préalable. Cela consommera aussi une partie de la jauge de hacking de Diana et ce programme mettra un certain temps pour fonctionner correctement et complètement. Heureusement, vous pourrez améliorer sa rapidité d’exécution en échange de lunafibre, toujours depuis le Refuge.

Autre contrainte à prendre en compte la concernant : cette mécanique est inutilisable quand des nœuds d’erreur sont actifs ou que l’androïde est brouillée. Tachez donc de ne pas trop vous reposer dessus pendant les affrontements !

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.