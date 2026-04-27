Tous les Modules du Terradôme – Pragmata

Où trouver tous les Modules du Terradôme ?

Coup sournois

En suivant la campagne principale, vous finirez par arriver dans une zone accueillant notamment des hologrammes d’animaux à observer, dans le Bloc n°1 du secteur nommé « Entrée du Terradôme » (accessible aussi par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt « Ascenseur central »). Une petite pièce se trouve en face. Allez dedans pour récupérer des Données d’entrainement et, surtout, un Module dans un coffre. Intitulé « Coup sournois », l’équiper augmentera votre puissance d’attaque de 15% quand vous lancerez une offensive par derrière sur un ennemi.

Dégâts collatéraux

Dans le Bloc n°2 « Centre environnemental », une Zone rouge se trouve à proximité de la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo environnemental », dans une grande salle forestière où vous devez acquérir plusieurs programmes afin de générer des plateformes en lunafibre nécessaires à votre progression dans la campagne principale. Utilisez une Clé de zone rouge pour en débloquer l’accès, éliminez tous les ennemis que vous croiserez à l’intérieur, et vous pourrez obtenir un nouveau Module dans un coffre placé à côté d’un autre contenant un fragment de Lunum pur. Nommé « Dégâts collatéraux », l’équiper vous octroiera le bonus passif suivant : 30% des dégâts de Coup critique seront répartis sur les ennemis à proximité.

Apprentissage

Toujours dans la grande salle forestière du Centre environnemental, descendez les escaliers situés près de la Zone rouge explorée précédemment et de la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo environnemental », puis cherchez deux petites plateformes près de la base d’un gros arbre en lunafibre. Grimpez dessus et avancez jusqu’à vous retrouver bloqués par un Mur holographique. Faites-le disparaitre, éliminez le robot qui vous attend juste derrière, et fouillez la pièce cachée à laquelle vous avez désormais accès pour acquérir un Module dans un coffre. Intitulé « Apprentissage », il augmente le remplissage de la jauge de hacking de Diana de 15% lorsque vous réussissez un hacking.

Défense agressive

Ce programme est très simple à localiser puisqu’il vous suffit de suivre la campagne principale pour cela, jusqu’à atteindre le lieu où vous pouvez déverrouiller la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo de simulation météo » (Bloc n°2 « Centre environnemental »). Non loin, un coffre vous attend avec le Module « Défense agressive » à l’intérieur. Si vous choisissez de l’équiper, il réduira les dégâts que vous subirez de 20%, chaque fois qu’un ennemi vous touchera pendant que vous viserez avec une de vos armes.

Tir de précision

Quand vous aurez suffisamment avancé dans la campagne principale, vous pourrez utiliser l’ascenseur central qui se situe dans le Bloc n°1 « Entrée du Terradôme ». Faites-le et il vous emmènera au Bloc n°3 « Hall central – Etage supérieur ». Le Module que vous cherchez à récupérer ici se trouve dans un coffre placé dans la même zone que celle où il est possible de déverrouiller la Trappe de secours/l’Arrêt « Ascenseur central – Etage supérieur ». Nommé « Tir de précision », il vous permettra de démarrer une période de ralenti durant laquelle les dégâts de vos armes augmenteront de 10%, chaque fois que vous réussirez une Esquive parfaite avec Hugh.

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