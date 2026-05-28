Call of Duty Warzone va disparaitre sur PS4 et Xbox One, les serveurs fermeront à la fin de l’année

La génération a fait son temps

Dans une nouvelle FAQ publiée par Activision, l’éditeur précise que la fin du support pour Call of Duty Warzone est désormais actée sur PS4 et Xbox One. Il y aura plusieurs étapes à cela, à commencer par la date du 4 juin. C’est à partir de ce moment précis que vous ne pourrez plus télécharger Call of Duty Warzone sur votre console. Si vous avez déjà téléchargé le jeu, vous pourrez le retélécharger à volonté.

Le contenu acheté dans la boutique in-game du jeu ne pourra plus être acquis, mais le Battle Pass restera actif pour sa partie gratuite. Viendra ensuite la date du 25 juin à laquelle la boutique du jeu sera complètement retirée de ces plateformes. Enfin, la mise à mort du jeu aura lieu au lancement de la première saison de Modern Warfare 4, donc sans doute à la sortie du jeu le 23 octobre prochain. Les serveurs du jeu seront alors débranchés sur ces plateformes, et vous n’aurez plus la possibilité d’y jouer. Une page se tourne définitivement pour la licence.