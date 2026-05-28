Call of Duty Warzone va disparaitre sur PS4 et Xbox One, les serveurs fermeront à la fin de l’année

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Activision bouleverse ses habitudes avec Call of Duty Modern Warfare 4. Pas uniquement par un changement de décor, mais aussi par le fait que le jeu ne sortira pas sur PS4 et Xbox One. Pour beaucoup, il était grand temps que la saga fasse le deuil de l’ancienne génération, mais on pouvait au moins se dire que celles et ceux qui ne possèdent pas de PS5 et de Xbox Series auraient toujours Warzone à se mettre sous la dent. Finalement, pas tellement.

Call of Duty Warzone

La génération a fait son temps

Dans une nouvelle FAQ publiée par Activision, l’éditeur précise que la fin du support pour Call of Duty Warzone est désormais actée sur PS4 et Xbox One. Il y aura plusieurs étapes à cela, à commencer par la date du 4 juin. C’est à partir de ce moment précis que vous ne pourrez plus télécharger Call of Duty Warzone sur votre console. Si vous avez déjà téléchargé le jeu, vous pourrez le retélécharger à volonté.

Le contenu acheté dans la boutique in-game du jeu ne pourra plus être acquis, mais le Battle Pass restera actif pour sa partie gratuite. Viendra ensuite la date du 25 juin à laquelle la boutique du jeu sera complètement retirée de ces plateformes. Enfin, la mise à mort du jeu aura lieu au lancement de la première saison de Modern Warfare 4, donc sans doute à la sortie du jeu le 23 octobre prochain. Les serveurs du jeu seront alors débranchés sur ces plateformes, et vous n’aurez plus la possibilité d’y jouer. Une page se tourne définitivement pour la licence.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Call of Duty Warzone 2.0
Call of Duty Warzone 2.0
pc ps5 xbox series ps4 xbox one

Date de sortie : 16/11/2022

Le jeu de plateformes-metroidvania 3D Maseylia: Echoes of the Past sortira tout bientôt et nous le fait savoir en vidéo

Un jeu de plus à ajouter dans votre backlog de l’été Maseylia: Echoes of the Past fait donc son retour à l’AG French Direct avec une nouvelle vidéo à la clé, ce qui nous donne l’occasion de redécouvrir ce jeu de plateformes dynamique au style épuré (avec une direction artistique inspirée de Moebius, ce qui se remarque aisément) qui repose sur une structure de metroidvania avec une grande map composée de six biomes interconnectés. On remarque que certaines zones offrent une manière de se déplacer qui est différente, et l’exploration de cette grande carte nous demandera de bien ouvrir l’œil si l’on souhaite en dénicher tous les secrets et les passages bien cachés. Vous pourrez tester tout cela très bientôt dans la mesure où Maseylia: Echoes of the Past était venu pour nous présenter sa date de sortie. Il arrivera donc dans quelques petites semaines, à savoir le 19 juin prochain sur PC. Le jeu sortira plus tard sur PS5, Xbox Series et les deux Switch. Et si vous n’avez pas envie d’attendre, une démo du jeu est disponible sur Steam. Pour en savoir un peu plus sur ce projet, vous pouvez aussi consulter notre…

En savoir plus

Sur le même thème

Call of Duty: Black Ops 6, Modern Warfare 3 et Warzone seront bientôt jouables via le Xbox Cloud Gaming

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Call of Duty: Black Ops 6, Modern Warfare 3 et Warzone seront bientôt jouables via le Xbox Cloud Gaming

Call of Duty: Warzone Mobile sortira le 21 mars prochain sur iOS et Android

ios android
Call of Duty: Warzone Mobile sortira le 21 mars prochain sur iOS et Android

Lilith (Diablo IV) débarque dans Call of Duty Modern Warfare II et Warzone

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Lilith (Diablo IV) débarque dans Call of Duty Modern Warfare II et Warzone

Lara Croft arrive prochainement dans Call of Duty, le pack Tomb Raider sera disponible en septembre

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Lara Croft arrive prochainement dans Call of Duty, le pack Tomb Raider sera disponible en septembre
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

The Witcher 3 dépasse les 65 millions d’exemplaires vendus, le DLC Songs of the Past sera présenté à la Gamescom
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 dépasse les 65 millions d’exemplaires vendus, le DLC Songs of the Past sera présenté à la Gamescom
007 First Light : IO Interactive veut vous faire jouer au jeu pendant encore un moment, une feuille de route arrive
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light : IO Interactive veut vous faire jouer au jeu pendant encore un moment, une feuille de route arrive
Les créateurs de Crown Gambit veulent réinventer le jeu narratif avec Sovereign Tower : notre interview
pc
Les créateurs de Crown Gambit veulent réinventer le jeu narratif avec Sovereign Tower : notre interview
Une édition physique de Hollow Knight Silksong sera bientôt proposée à la vente
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Hollow Knight : Silksong
Call of Duty Modern Warfare 4 est annoncé, voici tout ce qu’il faut savoir (date, plateformes, mode DMZ…)
pc ps5 xbox series switch 2
Call of Duty Modern Warfare 4 est annoncé, voici tout ce qu’il faut savoir (date, plateformes, mode DMZ…)
Planet Zoo 2 nous laissera nous fera voyager à travers le monde, sortie prévue en octobre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series
Planet Zoo 2 nous laissera nous fera voyager à travers le monde, sortie prévue en octobre sur PC et consoles
Le réalisateur de Pragmata adorerait travailler sur une suite, mais précise que ce n’est pas de son ressort
pc ps5 xbox series switch 2
Le réalisateur de Pragmata adorerait travailler sur une suite, mais précise que ce n’est pas de son ressort
Street Fighter 6 : Le mode World Tour cessera d’être mis à jour avec du nouveau contenu dès la saison 4 du jeu
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Le mode World Tour cessera d’être mis à jour avec du nouveau contenu dès la saison 4 du jeu
Le mythique Donkey Kong 64 revient sur Nintendo Switch avec l’abonnement Switch Online
switch switch 2
Le mythique Donkey Kong 64 revient sur Nintendo Switch avec l’abonnement Switch Online
Marathon sera jouable gratuitement pendant une semaine pour le lancement de sa saison 2
pc ps5 xbox series
Marathon sera jouable gratuitement pendant une semaine pour le lancement de sa saison 2
Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images
pc
Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images
Valve augmente le prix de son Steam Deck OLED, et il n’y va pas de main morte
Valve augmente le prix de son Steam Deck OLED, et il n’y va pas de main morte
Warhammer 40.000: Boltgun 2 : On y a joué, est-ce parti pour être une suite solide ?
pc ps5 xbox series
Warhammer 40.000: Boltgun 2 : On y a joué, est-ce parti pour être une suite solide ?
Outward 2 change énormément de choses : notre avis après la bêta fermée
Outward 2 change énormément de choses : notre avis après la bêta fermée
Ambroise Niflette et la Cloche Pommée : Notre interview des membres de Topotes Studio suite à leur participation à l’AG French Direct 2026
Ambroise Niflette et la Cloche Pommée
L’AG French Direct 2026 met en avant cinq jeux créés par des étudiants
L’AG French Direct 2026 met en avant cinq jeux créés par des étudiants
AG French Direct 2026 : La page Steam de l’événement est désormais en ligne, découvrez plus d’une trentaine de démos
pc
AG French Direct 2026 : La page Steam de l’événement est désormais en ligne, découvrez plus d’une trentaine de démos
AG French Direct : Le replay de l’émission est disponible, voici le résumé de toutes les annonces
AG French Direct : Le replay de l’émission est disponible, voici le résumé de toutes les annonces
Tiebreakers est annoncé, un run n’gun sportif aux allures de shonen qui s’annonce très intense
pc
Tiebreakers est annoncé, un run n’gun sportif aux allures de shonen qui s’annonce très intense
L’adorable Deer & Boy revient nous charmer en vidéo, une démo est disponible et la sortie se fera en juin
pc ps5 xbox series switch
deer & boy
Furyball: Rogue Revenge rend le pinball très brutal dans un mélange entre Mad Max et Hades, la démo est dispo
pc
Furyball: Rogue Revenge rend le pinball très brutal dans un mélange entre Mad Max et Hades, la démo est dispo
Le mignon jeu d’enquête Ambroise Niflette et la Cloche Pommée parodie le JT de 20 heures dans une vidéo exclusive
pc
Le mignon jeu d’enquête Ambroise Niflette et la Cloche Pommée parodie le JT de 20 heures dans une vidéo exclusive
Perceptum : Le jeu d’horreur psychologique particulièrement angoissant sortira en 2027
pc ps5 xbox series
Perceptum : Le jeu d’horreur psychologique particulièrement angoissant sortira en 2027
Nocturnal 2 : Le metroidvania s’enflamme dans une bande-annonce, sortie prévue prochainement
pc switch
Nocturnal 2 : Le metroidvania s’enflamme dans une bande-annonce, sortie prévue prochainement