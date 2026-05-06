Tous les fragments de Lunum pur du Dock central – Pragmata

Où trouver les fragments de Lunum pur du Dock central ?

Fragments n°1 et 2

Deux fragments de Lunum pur sont à acquérir en parvenant à sécuriser la Zone rouge du Bloc n°3 « Labo Regolith ». Pour trouver l’entrée de celle-ci, suivez le chemin sur votre droite en partant de la pièce accueillant la Trappe de secours/l’Arrêt « Lobby de la zone de recherche », puis traversez prudemment le couloir envahi par la nécrofibre et protégé par plusieurs faisceaux laser, et, en continuant d’avancer, vous devriez finir par localiser la Zone rouge que vous recherchez sur votre droite.

Fragment n°3

Toujours en arpentant le Bloc n°3 « Labo Regolith », vous arriverez forcément dans une salle où vous devrez détruire la source d’un gros gisement de nécrofibre dans le cadre de la campagne principale, grâce à la capacité « Purification » de Diana. C’est aussi dans cette pièce que se trouve un coffre contenant un fragment de Lunum pur à récupérer.

Fragment n°4

Un quatrième fragment de Lunum pur est à obtenir en récompense pour avoir sécurisé la Zone rouge du Bloc n°4 « Laboratoire de lunafibre ». Pour en localiser l’entrée, c’est bien plus simple qu’il n’y parait. En effet, quand vous débarquerez dans le Bloc en suivant la campagne principale, vous verrez la Trappe de secours/l’Arrêt « Centre de connexion » et une grande porte verrouillée devant vous. Retournez-vous alors pour constater qu’un chemin annexe se trouve derrière vous, en plus de celui que vous avez déjà emprunté plus tôt pendant votre périple. La Zone rouge que vous recherchez vous attend au bout.

Fragment n°5

Toujours au sein du Bloc n°4 « Laboratoire de lunafibre », la campagne principale vous demandera d’explorer minutieusement deux zones envahies par la nécrofibre et protégées par divers ennemis, afin de trouver et pirater les deux terminaux qui vous permettront de déverrouiller la grande porte conduisant au bureau du Professeur Higgins. C’est tout au bout de la seconde, dans un coffre placé juste à côté d’un de ces panneaux de commande, que vous pourrez mettre la main sur un nouveau fragment de Lunum pur.

Fragment n°6

Le dernier fragment de Lunum pur du Dock central se trouve également dans le Bloc n°4 « Laboratoire de lunafibre », dans un coffre présent non loin du bureau du Professeur Higgins, peu après l’arène servant de lieu d’affrontement contre le boss « Sentinelle ».

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