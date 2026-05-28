Une édition physique de Hollow Knight Silksong sera bientôt proposée à la vente

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Se pourrait-il que l’on entende à nouveau parler de Hollow Knight Silksong d’ici peu de temps ? C’est bien possible, car après tout, un DLC est toujours prévu pour cet épisode. Avant de savoir quand Team Cherry prendra la parole à ce sujet, on peut compter sur quelques indiscrétions du côté de billbil-kun via Dealabs, qui nous révèle l’existence d’une version physique à venir pour le jeu.

Hollow Knight : Silksong
Hollow Knight Silksong

Le premier jeu sera aussi réédité

En plus de nous donner des nouvelles de Sea of Sorrow, DLC à venir pour Hollow Knight Silksong, Team Cherry devrait aussi sortir une édition physique de son jeu dès la fin de l’année. C’est en tout cas ce que précise l’insider qui ne se trompe jamais sur ce genre de choses.

On apprend que cette version physique de Hollow Knight Silksong serait prévue pour le 16 octobre prochain, avec une sortie prévue sur PS5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch 2. L’absence d’une version PS4 fera sans doute tiquer, mais ce sont les seules informations en possession de billbil-kun. Il est aussi précisé que la version Switch 2 contiendra en réalité une cartouche pour la version Switch, avec une mise à niveau Switch 2.

Pour le prix, il faudrait compter dans les 39,99 dollars (donc sans doute 39,99 €), et 5 dollars de plus pour la version Switch 2. Dans la boîte, vous retrouverez le jeu, ainsi qu’un manuel de 32 pages et une carte dépliante de Pharloom. À l’ancienne quoi. Une réédition physique du premier Hollow Knight est également prévue à la même date sur Switch 2 et PS5, avec la dernière mise à jour en date déjà installée.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Hollow Knight : Silksong
Hollow Knight : Silksong
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2

Date de sortie : 04/09/2025

Le jeu de plateformes-metroidvania 3D Maseylia: Echoes of the Past sortira tout bientôt et nous le fait savoir en vidéo

Un jeu de plus à ajouter dans votre backlog de l’été Maseylia: Echoes of the Past fait donc son retour à l’AG French Direct avec une nouvelle vidéo à la clé, ce qui nous donne l’occasion de redécouvrir ce jeu de plateformes dynamique au style épuré (avec une direction artistique inspirée de Moebius, ce qui se remarque aisément) qui repose sur une structure de metroidvania avec une grande map composée de six biomes interconnectés. On remarque que certaines zones offrent une manière de se déplacer qui est différente, et l’exploration de cette grande carte nous demandera de bien ouvrir l’œil si l’on souhaite en dénicher tous les secrets et les passages bien cachés. Vous pourrez tester tout cela très bientôt dans la mesure où Maseylia: Echoes of the Past était venu pour nous présenter sa date de sortie. Il arrivera donc dans quelques petites semaines, à savoir le 19 juin prochain sur PC. Le jeu sortira plus tard sur PS5, Xbox Series et les deux Switch. Et si vous n’avez pas envie d’attendre, une démo du jeu est disponible sur Steam. Pour en savoir un peu plus sur ce projet, vous pouvez aussi consulter notre…

En savoir plus

Sur le même thème

Hollow Knight: Silksong dépasse les 7 millions de ventes, un DLC gratuit arrivera dès 2026

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Hollow Knight: Silksong dépasse les 7 millions de ventes, un DLC gratuit arrivera dès 2026

Hollow Knight: Silksong – Team Cherry doute de sa victoire face à Clair Obscur: Expedition 33 aux Game Awards

pc ps5 xbox series
Hollow Knight: Silksong – Team Cherry doute de sa victoire face à Clair Obscur: Expedition 33 aux Game Awards

Team Cherry explique pourquoi Hollow Knight Silksong propose une difficulté accrue par rapport au premier jeu

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Team Cherry explique pourquoi Hollow Knight Silksong propose une difficulté accrue par rapport au premier jeu

Test Hollow Knight: Silksong – Le chef-d’œuvre tant attendu ?

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Test Hollow Knight: Silksong – Le chef-d’œuvre tant attendu ?
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

007 First Light : IO Interactive veut vous faire jouer au jeu pendant encore un moment, une feuille de route arrive
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light : IO Interactive veut vous faire jouer au jeu pendant encore un moment, une feuille de route arrive
Les créateurs de Crown Gambit veulent réinventer le jeu narratif avec Sovereign Tower : notre interview
pc
Les créateurs de Crown Gambit veulent réinventer le jeu narratif avec Sovereign Tower : notre interview
Call of Duty Modern Warfare 4 est annoncé, voici tout ce qu’il faut savoir (date, plateformes, mode DMZ…)
pc ps5 xbox series switch 2
Call of Duty Modern Warfare 4 est annoncé, voici tout ce qu’il faut savoir (date, plateformes, mode DMZ…)
Planet Zoo 2 nous laissera nous fera voyager à travers le monde, sortie prévue en octobre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series
Planet Zoo 2 nous laissera nous fera voyager à travers le monde, sortie prévue en octobre sur PC et consoles
Le réalisateur de Pragmata adorerait travailler sur une suite, mais précise que ce n’est pas de son ressort
pc ps5 xbox series switch 2
Le réalisateur de Pragmata adorerait travailler sur une suite, mais précise que ce n’est pas de son ressort
Street Fighter 6 : Le mode World Tour cessera d’être mis à jour avec du nouveau contenu dès la saison 4 du jeu
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Le mode World Tour cessera d’être mis à jour avec du nouveau contenu dès la saison 4 du jeu
Le mythique Donkey Kong 64 revient sur Nintendo Switch avec l’abonnement Switch Online
switch switch 2
Le mythique Donkey Kong 64 revient sur Nintendo Switch avec l’abonnement Switch Online
Marathon sera jouable gratuitement pendant une semaine pour le lancement de sa saison 2
pc ps5 xbox series
Marathon sera jouable gratuitement pendant une semaine pour le lancement de sa saison 2
Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images
pc
Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images
Valve augmente le prix de son Steam Deck OLED, et il n’y va pas de main morte
Valve augmente le prix de son Steam Deck OLED, et il n’y va pas de main morte
Warhammer 40.000: Boltgun 2 : On y a joué, est-ce parti pour être une suite solide ?
pc ps5 xbox series
Warhammer 40.000: Boltgun 2 : On y a joué, est-ce parti pour être une suite solide ?
Outward 2 change énormément de choses : notre avis après la bêta fermée
Outward 2 change énormément de choses : notre avis après la bêta fermée
Ambroise Niflette et la Cloche Pommée : Notre interview des membres de Topotes Studio suite à leur participation à l’AG French Direct 2026
Ambroise Niflette et la Cloche Pommée
L’AG French Direct 2026 met en avant cinq jeux créés par des étudiants
L’AG French Direct 2026 met en avant cinq jeux créés par des étudiants
AG French Direct 2026 : La page Steam de l’événement est désormais en ligne, découvrez plus d’une trentaine de démos
pc
AG French Direct 2026 : La page Steam de l’événement est désormais en ligne, découvrez plus d’une trentaine de démos
AG French Direct : Le replay de l’émission est disponible, voici le résumé de toutes les annonces
AG French Direct : Le replay de l’émission est disponible, voici le résumé de toutes les annonces
Tiebreakers est annoncé, un run n’gun sportif aux allures de shonen qui s’annonce très intense
pc
Tiebreakers est annoncé, un run n’gun sportif aux allures de shonen qui s’annonce très intense
L’adorable Deer & Boy revient nous charmer en vidéo, une démo est disponible et la sortie se fera en juin
pc ps5 xbox series switch
deer & boy
Furyball: Rogue Revenge rend le pinball très brutal dans un mélange entre Mad Max et Hades, la démo est dispo
pc
Furyball: Rogue Revenge rend le pinball très brutal dans un mélange entre Mad Max et Hades, la démo est dispo
Le mignon jeu d’enquête Ambroise Niflette et la Cloche Pommée parodie le JT de 20 heures dans une vidéo exclusive
pc
Le mignon jeu d’enquête Ambroise Niflette et la Cloche Pommée parodie le JT de 20 heures dans une vidéo exclusive
Perceptum : Le jeu d’horreur psychologique particulièrement angoissant sortira en 2027
pc ps5 xbox series
Perceptum : Le jeu d’horreur psychologique particulièrement angoissant sortira en 2027
Nocturnal 2 : Le metroidvania s’enflamme dans une bande-annonce, sortie prévue prochainement
pc switch
Nocturnal 2 : Le metroidvania s’enflamme dans une bande-annonce, sortie prévue prochainement
Le jeu d’action-aventure Fading Echo joue avec les éléments dans une nouvelle présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Le jeu d’action-aventure Fading Echo joue avec les éléments dans une nouvelle présentation de gameplay
Gobliiins Collection regroupe les 5 point’n click dans une seule compilation, et c’est disponible dès maintenant
ps5 xbox series switch
Gobliiins Collection regroupe les 5 point’n click dans une seule compilation, et c’est disponible dès maintenant