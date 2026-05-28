Une édition physique de Hollow Knight Silksong sera bientôt proposée à la vente

Le premier jeu sera aussi réédité

En plus de nous donner des nouvelles de Sea of Sorrow, DLC à venir pour Hollow Knight Silksong, Team Cherry devrait aussi sortir une édition physique de son jeu dès la fin de l’année. C’est en tout cas ce que précise l’insider qui ne se trompe jamais sur ce genre de choses.

On apprend que cette version physique de Hollow Knight Silksong serait prévue pour le 16 octobre prochain, avec une sortie prévue sur PS5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch 2. L’absence d’une version PS4 fera sans doute tiquer, mais ce sont les seules informations en possession de billbil-kun. Il est aussi précisé que la version Switch 2 contiendra en réalité une cartouche pour la version Switch, avec une mise à niveau Switch 2.

Pour le prix, il faudrait compter dans les 39,99 dollars (donc sans doute 39,99 €), et 5 dollars de plus pour la version Switch 2. Dans la boîte, vous retrouverez le jeu, ainsi qu’un manuel de 32 pages et une carte dépliante de Pharloom. À l’ancienne quoi. Une réédition physique du premier Hollow Knight est également prévue à la même date sur Switch 2 et PS5, avec la dernière mise à jour en date déjà installée.