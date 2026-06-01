Les logos des concurrents seront affichés lors du XBOX Games Showcase, mais Asha Sharma indique que cela va changer

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Avec son virage multiplateforme, XBOX s’était aussi mis en tête d’être transparent lors de ses présentations en affichant le logo de la PS5 et/ou de la Switch lorsque l’un de ses jeux était aussi prévu sur ces consoles. Une démarche pour le moins louable qui permettait d’être clair d’entrée de jeu envers les consommateurs, chose dont Sony aurait bien fait de s’inspirer. Lors du prochain XBOX Games Showcase, la démarche sera la même, mais c’est peut-être la dernière fois.

Le nouveau logo Xbox

Les logos PlayStation et Nintendo n’apparaitront peut-être plus

Lors de sa dernière prise de parole concernant le prochain XBOX Games Showcase, Matt Booty a révélé que le logo des plateformes concurrentes (surtout celui de la PS5) sera toujours affiché lors de la présentation du jeu si le titre ne sort pas que sur Xbox Series (et PC). Mais une partie de la communauté XBOX a trouvé cela regrettable et ne s’est pas privée de le clamer haut et fort sur les réseaux sociaux, indiquant que XBOX ne devrait pas faire de la publicité pour ses concurrents lors de sa propre conférence.

Toujours en quête d’entretenir cette relation parasociale avec cette partie de la communauté, Asha Sharma a pris la parole à ce sujet dans la foulée pour indiquer que les retours avaient bien été entendus :

« Nous voyons les retours sur les logos. C’était une erreur, et je l’assume. Nous discutons de la manière dont nous ajustons pour les futurs showcases XBOX. »

Moins de transparence est toujours regrettable et changer de stratégie à la volée pour une poignée de tweets est peut-être le signe qu’il n’y a pas tout à fait de cap clair pour XBOX, mais c’est la méthode choisie par Asha Sharma, qui fait tout ce qu’elle peut pour flatter le noyau dur de la communauté XBOX, qui a pu se sentir délaissé pendant des années. Le plus important ici sera de voir si, à terme, XBOX changera sa politique concernant les exclusivités.

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