Asha Sharma indique que des « choix difficiles » sont à venir chez XBOX

Mais la baisse de prix du Game Pass porte déjà ses fruits

Dans un mémo à destination de ses équipes qui a été vu par Notepad (et relayé par The Verge), Asha Sharma est d’abord revenue sur la baisse du prix du Game Pass, qui, selon elle, a déjà eu un effet positif pour le service :

« La croissance a ralenti et la perte d’abonnés s’est accélérée après les modifications de prix et de références l’an dernier. Depuis notre baisse de prix, nous avons constaté une augmentation des abonnements et une amélioration de la fidélisation, ce qui constitue un premier pas positif. »

Sharma prévient cependant que le chemin est encore long avant de s’assurer de la « croissance durable » du service. On imagine que d’autres changements sont attendus ici, même s’il est encore un peu tôt pour savoir lesquels. La PDG s’est aussi exprimée sur le passage de Xbox à XBOX, chose qui peut sembler insignifiante (on avait même d’abord pensé à du second degré), mais qui est le signe d’une vraie refonte au sein de l’entreprise, et des « décisions difficiles » à venir :

« Nous bâtissons un XBOX plus performant. Cela implique de faire des choix difficiles concernant nos créations, nos investissements et le type d’entreprise que nous devons devenir. C’est en partie ce que vous commencez à constater avec le passage de Xbox à XBOX. Cela reflète une volonté de nous engager pleinement auprès des joueurs les plus attachés à cette marque. »

L’époque veut que l’on associe malheureusement « des choix difficiles » à des licenciements à venir, surtout lorsque ces mots sortent de la bouche d’une PDG. Sans doute pas tout de suite étant donné que XBOX se focalise plutôt sur les bonnes nouvelles en ce moment, comme son XBOX Games Showcase du 7 juin.