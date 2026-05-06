Tous les Modules du Dock central – Pragmata

Où trouver les Modules du Dock central ?

Potentiel inexploité

Après avoir déverrouillé la Trappe de secours/l’Arrêt « Terminal de chargement » du Bloc n°1 « Entrée des docks », descendez le grand escalier menant à une zone envahie par la nécrofibre et où vous devrez affronter plusieurs ennemis dans le cadre de la campagne principale. Une fois vaincus, prenez le temps d’observer les alentours, jusqu’à remarquer la présence d’une grande porte située tout près de l’escalier que vous avez descendu un peu plus tôt. Attention, un robot invisible vous attaquera dès qu’elle s’ouvrira ! Eliminez-le et vous pourrez accéder au coffre contenant le Module « Potentiel inexploité » qui vous octroiera le bonus passif suivant si vous l’équipez à la combinaison de Hugh : pendant 15 secondes, utiliser un nœud de hacking augmentera votre puissance d’attaque de 10% et réduira les dégâts subis de 10%.

Transfert de chaleur

En suivant la campagne principale, vous finirez par arriver dans le Bloc n°3 « Labo Regolith ». Empruntez alors le chemin situé à gauche de la Trappe de secours/l’Arrêt « Lobby de la zone de recherche » puis, lorsque vous aurez suffisamment avancé, vous atteindrez un lieu accueillant une porte verrouillée devant vous, un couloir assez étroit envahi par la nécrofibre sur votre gauche, et un coffre contenant un Module sur votre droite. Malheureusement, ce dernier est bloqué par une barrière laser. Pour la désactiver, restez où vous êtes et contentez-vous de levez les yeux, jusqu’à identifier un panneau de commande à pirater au-dessus et derrière vous. Hackez-le et le programme « Transfert de chaleur » sera à vous (Effet : les jauges de chaleur ennemies se remplissent 10% plus rapidement, désactivant ainsi ceux-ci plus vite).

Double tranchant

Toujours dans le Bloc n°3 « Labo Regolith » et en partant de l’entrée du lieu accueillant la Trappe de secours/l’Arrêt « Lobby de la zone de recherche », empruntez cette fois-ci le chemin sur votre droite, traversez le couloir envahi par la nécrofibre et protégé par plusieurs faisceaux laser, en faisant preuve de prudence, et continuez de progresser comme si vous suiviez la campagne principale. En cours de route, vous devriez remarquer la présence d’une Zone rouge sur votre droite. Avancez encore et, au bout d’un moment, vous atteindrez une salle ravagée par la nécrofibre dans laquelle vous attend un combat contre diverses machines et la Mémoire Terrestre « Pistolet à eau » à acquérir.

Quand ce sera fait, prenez le temps nécessaire de bien explorer les environs, jusqu’à localiser une barrière de nécrofibre à détruire à l’aide de la capacité « Purification » de Diana. Avancez, descendez l’escalier apparaissant devant vous, et entrez dans une nouvelle pièce envahie par la nécrofibre. Là encore, plusieurs adversaires apparaitront pour stopper votre progression. Débarrassez-vous d’eux et vous pourrez obtenir le Module « Double tranchant » qui, si vous choisissez de vous en équiper au Refuge, augmentera les dégâts de vos armes et de hacking de votre alliée de 20% mais réduira les PV de Hugh de 50% en compensation.

Montée d’adrénaline

Le dernier Module à récupérer au sein du Dock central est localisé dans le Bloc n°5 « Ascenseur orbital », accessible par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt « Laboratoire – Entrée principale ». En suivant la campagne principale, vous arriverez dans une zone envahie par la nécrofibre et accueillant plusieurs combats contre des robots. Lorsque vous les aurez tous menés à bien, rebroussez chemin, jusqu’à identifier une grande porte auparavant verrouillée. Passez-la et suivez la route toute tracée pour vous, par le biais de quelques phases de plateformes à franchir. Au bout, un coffre contenant le programme « Montée d’adrénaline » vous attend. En l’équipant à la combinaison de Hugh, vous bénéficierez du « buff » passif suivant : augmente votre puissance d’attaque de 20% quand vos PV sont inférieurs à 25%.

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