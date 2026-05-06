Toutes les Données d’entrainement du Dock central – Pragmata
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Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Pragmata est un jeu d’action et d’aventure chapeauté par Capcom dans lequel vous pouvez récupérer des Données d’entrainements qui sont intéressantes à posséder afin de débloquer de nouvelles Simulations d’entrainement au Refuge, vous donnant ainsi l’opportunité d’acquérir des récompenses supplémentaires diverses et variées par la suite. Dans cet article, vous retrouverez la totalité de celles à dénicher en explorant le Dock central, le sixième et dernier secteur accessible dans le cadre de votre périple au sein de la station lunaire du Berceau.
Où trouver les Données d’entrainement du Dock central ?
Données n°1
Des Données d’entrainement sont à récupérer en arrivant dans le Bloc n°2 « Zone de recherche », dans la même pièce que celle où se trouve la Trappe de secours/l’Arrêt « Porte de la zone de recherche » et une mallette contenant une Clé de zone rouge. Grâce à elles, vous pourrez participer aux Simulations n°25 : « Flashs rouges – Expert », n°26 : « Ça va chauffer », et n°27 : « Tourner en rond », au Refuge.
Données n°2
Les dernières Données d’entrainement de Dock central et du jeu sont localisées dans la Zone n°2 du Bloc n°4 « Laboratoire de lunafibre » (Trappe de secours/Arrêt « Centre de connexion »), sur une petite plateforme présente à proximité de la pièce accueillant un fragment de Lunum pur à acquérir et un terminal à pirater dans le cadre de la campagne principale. En les possédant, vous débloquerez l’accès aux Simulations n°28 : « Enchainement d’attaques », n°29 : « Effondrement », et n°30 : « Lève-toi ou meurs », au Refuge.
N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.
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Date de sortie : 17/04/2026