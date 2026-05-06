Toutes les Données d’entrainement du Dock central – Pragmata

Où trouver les Données d’entrainement du Dock central ?

Données n°1

Des Données d’entrainement sont à récupérer en arrivant dans le Bloc n°2 « Zone de recherche », dans la même pièce que celle où se trouve la Trappe de secours/l’Arrêt « Porte de la zone de recherche » et une mallette contenant une Clé de zone rouge. Grâce à elles, vous pourrez participer aux Simulations n°25 : « Flashs rouges – Expert », n°26 : « Ça va chauffer », et n°27 : « Tourner en rond », au Refuge.

Données n°2

Les dernières Données d’entrainement de Dock central et du jeu sont localisées dans la Zone n°2 du Bloc n°4 « Laboratoire de lunafibre » (Trappe de secours/Arrêt « Centre de connexion »), sur une petite plateforme présente à proximité de la pièce accueillant un fragment de Lunum pur à acquérir et un terminal à pirater dans le cadre de la campagne principale. En les possédant, vous débloquerez l’accès aux Simulations n°28 : « Enchainement d’attaques », n°29 : « Effondrement », et n°30 : « Lève-toi ou meurs », au Refuge.

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