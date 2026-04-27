Toutes les Mémoires Terrestres du Terradôme – Pragmata

Où trouver les Mémoires Terrestres du Terradôme ?

Ballons de baudruche

En suivant la campagne principale, vous finirez par arriver dans une grande salle forestière où vous devrez récupérer quatre programmes, afin de générer des plateformes en lunafibre nécessaires à votre progression. Pour être plus précis, celle-ci est située dans le Bloc n°2 du secteur (« Centre environnemental ») et accueille aussi une Zone rouge, ainsi que la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo environnemental ». Prenez le temps de la fouiller minutieusement et vous devriez y obtenir la Mémoire Terrestre « Ballons de baudruche » planquée dans un recoin de la pièce, à proximité d’un mur et d’un gros rocher.

Voiture téléguidée

Toujours en explorant la fameuse grande salle forestière du Bloc n°2 « Centre environnemental », vous devriez parvenir à localiser une autre Mémoire Terrestre intitulée « Voiture téléguidée ». Malheureusement, celle-ci est enfermée dans une pièce verrouillée que vous ne pouvez pas pirater depuis l’extérieur. Rebroussez donc chemin et progressez tranquillement dans la campagne principale jusqu’à arriver dans une nouvelle petite zone appartenant à la grande salle forestière, après avoir débloqué l’accès à la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo de simulation météo ». En fouillant les lieux, vous finirez par apercevoir une barrière en lunafibre que vous pouvez faire disparaitre à l’aide de la capacité « Effaceur de fibre » de Diana. Faites-le, avancez tout en trouvant le moyen de franchir le couloir protégé par des lasers auquel vous serez confrontés à un moment donné, et vous pourrez obtenir la MT que vous êtes venus chercher ici.

Fleurs

Dans le Bloc n°1 du secteur (« Entrée du Terradôme »), quand vous aurez réussi à dégager les lieux afin de pouvoir utiliser l’ascenseur central dans le cadre de la campagne principale, attendez un peu avant d’activer ce dernier car la Mémoire Terrestre « Fleurs » se trouve dans la zone, sur une plateforme en hauteur. Pour l’atteindre, identifiez des branches en lunafibre sur lesquelles grimper, puis sauter et aidez-vous des propulseurs de la combinaison de Hugh. Attention, vous aurez peut-être besoin de les améliorer davantage en amont, par le biais de l’Imprimante d’unités présente au Refuge !

Balançoire

La dernière Mémoire Terrestre du Terradôme est localisée dans le Bloc n°4 « Centre de recherche sur les sols ». Après avoir débloqué l’accès à la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo de géoscience », progressez jusqu’à une salle assez grande où vous attend un combat (voir images ci-dessous). Toutefois, avant d’y prendre part, cherchez une barrière de lunafibre qui devrait normalement être derrière vous. Faites-la disparaitre à l’aide de la capacité « Effaceur de fibre » de Diana, avancez et grimpez sur la plateforme en hauteur devant vous, puis sur celle à votre gauche en utilisant vos propulseurs au besoin pour forcer Hugh à s’y accrocher. Ensuite, continuez de vous faufiler à travers le grand conduit de ventilation dans lequel vous vous trouvez désormais, jusqu’à pouvoir descendre dans une pièce verrouillée. La MT « Balançoire » vous y attend, de même qu’un Mini Cabin sur lequel tirer.

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