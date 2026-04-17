Où trouver les fragments de Lunum pur du Centre de production ?

Fragment n°1

En suivant la campagne principale, vous finirez par arriver dans le Bloc n°2 du secteur : le Quartier commercial (accessible aussi par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt « Quartier commercial – Entrée » par la suite). Localisez la Zone rouge présente sur place, débloquez-en l’accès en utilisant une Clé de zone rouge en votre possession (si vous n’en avez pas, vous devrez revenir plus tard !) et sortez vainqueur de la succession de combats qui vous y attend contre différents robots. Ceci étant fait, il ne vous reste plus qu’à ouvrir le coffre des lieux pour obtenir un fragment de Lunum Pur en récompense.

Fragment n°2

Toujours dans le Bloc n°2 du secteur et en suivant la campagne principale, vous devriez finir par arriver dans une pièce accueillant deux coffres. L’un vous permet d’amasser une certaine quantité de lunafibre supplémentaire, tandis que l’autre contient un fragment de Lunum pur.

Fragment n°3

Dans le Bloc n°4 du secteur, celui du Quartier des affaires, vous trouverez un coffre dans une pièce, la même que celle où vous pouvez débloquer l’accès à la Trappe de secours/l’Arrêt intitulé(e) « Zone de bureaux ». Ouvrez-le pour obtenir un nouveau fragment de Lunum pur.

Fragment n°4

Toujours dans le Quartier des affaires, explorez les environs jusqu’à identifier la Zone rouge du bloc. Débloquez-en l’entrée à l’aide d’une Clé de zone rouge et éliminez les diverses menaces que vous y rencontrerez (attention, cette série d’affrontements est bien plus difficile que celle du Quartier commercial !) Lorsqu’il n’y aura plus le moindre danger, localisez deux coffres placés l’un à côté de l’autre. Le dernier fragment de Lunum pur que vous recherchez est à l’intérieur de celui de droite.

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