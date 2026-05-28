007 First Light : IO Interactive veut vous faire jouer au jeu pendant encore un moment, une feuille de route arrive

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Avec les jeux Hitman, IO Interactive a prouvé qu’il était un studio sur lequel on pouvait compter lorsqu’il était question d’assurer le suivi d’un jeu. 007 First Light possède certes une structure plus linéaire et restrictive que les derniers jeux du studio, mais cela n’empêchera pas IO Interactive de continuer à développer du contenu sur le jeu pendant encore un moment.

007 First Light

La mission ne fait que commencer

Si aucune feuille de route post-lancement de 007 First Light n’a encore été dévoilée, ce n’est qu’une question de temps. Interrogée à ce sujet par Eurogamer, Véronique Lallier, chief development officer, a déclaré qu’il fallait s’attendre à un suivi sur 007 First Light dans les mois à venir :

« C’est une approche que nous avons adoptée avec succès pour Hitman. Du contenu TacSim sera disponible après le lancement, et nous établirons une feuille de route pour le contenu additionnel. Pour nous, le lancement du jeu n’est qu’un point de départ. Il est essentiel d’apprendre et de prendre en compte les retours des joueurs et de tous les acteurs du jeu afin de nous améliorer. Que devrions-nous développer davantage ? Que devrions-nous simplifier ? C’est une démarche que nous appliquons depuis plus de dix ans avec le World of Assassination de Hitman, et nous allons assurément proposer encore plus de contenu. »

Cela donc passera essentiellement par le mode Tactical Simulations (qui apporte de nouveaux challenges), même si on peut imaginer d’autres contenus un peu plus massifs. Réponse dans les jours à venir, lorsque le studio aura fixé son programme, mais on imagine qu’il ne faut pas s’attendre à de gros DLC narratifs étant donné qu’IO Interactive doit plutôt réfléchir à une trilogie de jeux.

007 First Light est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series (la version Switch 2 sortira cet été). Notre test est disponible.

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Jaquette de 007 First Light
007 First Light
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Date de sortie : 27/05/2026

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En savoir plus

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