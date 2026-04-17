Liste des trophées/succès – Pragmata

Pour information, il y a 36 succès à débloquer au total dans Pragmata, dont 9 cachés. Plus précisément, 21 sont de rang Bronze, 9 de rang Argent, 5 de rang Or et 1 de rang Platine. Ci-dessous, vous retrouverez la liste détaillée de ces différents trophées à obtenir. Attention cependant, certains étant liés au scénario, ils sont susceptibles de contenir des éléments potentiellement spoilant !

Sommaire Toggle Bronze

Argent

Or

Platine

Bronze

Une épreuve lunaire

Terminer une mission dans un secteur spécial.

Terminer une mission dans un secteur spécial. Pro de l’évasion

Débloquer toutes les trappes de secours.

Débloquer toutes les trappes de secours. Explorateur du Berceau

Atteindre une progression de 100% dans un secteur.

Atteindre une progression de 100% dans un secteur. Le top du top

Améliorer une arme avec du lunum pur.

Améliorer une arme avec du lunum pur. Bien vu !

Tirer sur un Mini Cabin.

Tirer sur un Mini Cabin. Un mur ? Où ça ?

Trouver un mur holographique.

Trouver un mur holographique. Tu t’échapperas pas !

Battre un Récolteur.

Battre un Récolteur. Monsieur Simulation

Réussir l’objectif principal d’une simulation d’entrainement.

Réussir l’objectif principal d’une simulation d’entrainement. Pas mal, non ? C’est terrien.

Compléter une série de Mémoires Terrestres.

Compléter une série de Mémoires Terrestres. C’est pour toi !

Donner une Mémoire Terrestre en cadeau.

Donner une Mémoire Terrestre en cadeau. Trouvée !

Gagner à cache-cache.

Gagner à cache-cache. C’est magnifique !

Recevoir un dessin en cadeau.

Recevoir un dessin en cadeau. Bavardages

Parler à Diana au Refuge.

Parler à Diana au Refuge. Entrée en force

Battre la Sentinelle.

Battre la Sentinelle. Nouvel éveil

Réparer Diana.

Réparer Diana. Mission révélée

Atteindre la tour centrale.

Atteindre la tour centrale. Mémoire fiable

Obtenir le code d’arrêt.

Obtenir le code d’arrêt. Une autre Pragmata

Rencontrer la fillette piégée.

Rencontrer la fillette piégée. Un guide parfait

Atteindre la tour de liaison.

Atteindre la tour de liaison. Disciple d’Edison

Rétablir le courant.

Rétablir le courant. Un lieu sûr

Atteindre le Refuge.

Argent

Des flingues ? Pour quoi faire ?

Infliger 3000 dégâts de hacking en une seule fois.

Infliger 3000 dégâts de hacking en une seule fois. Plus de puissance !

Infliger 6000 dégâts de tir en une seconde.

Infliger 6000 dégâts de tir en une seconde. Nettoyage impeccable

Purifier trois ennemis ou plus en même temps.

Purifier trois ennemis ou plus en même temps. Je peux t’emprunter ça ?

Utiliser Confusion sur un certain ennemi et emprunter son bouclier.

Utiliser Confusion sur un certain ennemi et emprunter son bouclier. Dos au mur

Chasser l’Excavateur lors de votre incursion dans les mines de lunum.

Chasser l’Excavateur lors de votre incursion dans les mines de lunum. Tous ensemble

Battre trois ennemis en même temps avec le recycleur de fibres.

Battre trois ennemis en même temps avec le recycleur de fibres. Quand on aime, on ne compte pas

Imprimer toutes les armes, nœuds de hacking et capacité dispo avant de finir l’histoire principale.

Imprimer toutes les armes, nœuds de hacking et capacité dispo avant de finir l’histoire principale. Pas peur des zones rouges

Sécuriser une zone rouge.

Sécuriser une zone rouge. Carton plein !

Terminer une carte à jetons de Cabin.

Or

Chasseur de miniatures

Tirer sur tous les Mini Cabin.

Tirer sur tous les Mini Cabin. Maître des simulations

Réussir l’objectif principal de toutes les simulations d’entrainement.

Réussir l’objectif principal de toutes les simulations d’entrainement. Conquérant de la Lune

Terminer le jeu en difficulté Lunatique.

Terminer le jeu en difficulté Lunatique. L’homme de la situation

Terminer Signal inconnu.

Terminer Signal inconnu. Notre promesse

Terminer le jeu dans n’importe quel niveau de difficulté.

Platine

Pragmata

Obtenir tous les trophées/succès du jeu.

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.