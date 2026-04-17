Liste des trophées/succès – Pragmata
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Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Disponible depuis le 17 avril sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, Pragmata est un jeu d’action-aventure orienté science-fiction et imaginé par Capcom. Comme de nombreux titres avant lui, y jouer vous donnera l’occasion d’obtenir divers trophées/succès plus ou moins difficiles à acquérir. Dans cet article, vous retrouverez la totalité de ceux qu’il est possible de récupérer au cours de vos escapades à travers la station lunaire du Berceau, en compagnie de Hugh et Diana.
Pour information, il y a 36 succès à débloquer au total dans Pragmata, dont 9 cachés. Plus précisément, 21 sont de rang Bronze, 9 de rang Argent, 5 de rang Or et 1 de rang Platine. Ci-dessous, vous retrouverez la liste détaillée de ces différents trophées à obtenir. Attention cependant, certains étant liés au scénario, ils sont susceptibles de contenir des éléments potentiellement spoilant !
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Bronze
- Une épreuve lunaire
Terminer une mission dans un secteur spécial.
- Pro de l’évasion
Débloquer toutes les trappes de secours.
- Explorateur du Berceau
Atteindre une progression de 100% dans un secteur.
- Le top du top
Améliorer une arme avec du lunum pur.
- Bien vu !
Tirer sur un Mini Cabin.
- Un mur ? Où ça ?
Trouver un mur holographique.
- Tu t’échapperas pas !
Battre un Récolteur.
- Monsieur Simulation
Réussir l’objectif principal d’une simulation d’entrainement.
- Pas mal, non ? C’est terrien.
Compléter une série de Mémoires Terrestres.
- C’est pour toi !
Donner une Mémoire Terrestre en cadeau.
- Trouvée !
Gagner à cache-cache.
- C’est magnifique !
Recevoir un dessin en cadeau.
- Bavardages
Parler à Diana au Refuge.
- Entrée en force
Battre la Sentinelle.
- Nouvel éveil
Réparer Diana.
- Mission révélée
Atteindre la tour centrale.
- Mémoire fiable
Obtenir le code d’arrêt.
- Une autre Pragmata
Rencontrer la fillette piégée.
- Un guide parfait
Atteindre la tour de liaison.
- Disciple d’Edison
Rétablir le courant.
- Un lieu sûr
Atteindre le Refuge.
Argent
- Des flingues ? Pour quoi faire ?
Infliger 3000 dégâts de hacking en une seule fois.
- Plus de puissance !
Infliger 6000 dégâts de tir en une seconde.
- Nettoyage impeccable
Purifier trois ennemis ou plus en même temps.
- Je peux t’emprunter ça ?
Utiliser Confusion sur un certain ennemi et emprunter son bouclier.
- Dos au mur
Chasser l’Excavateur lors de votre incursion dans les mines de lunum.
- Tous ensemble
Battre trois ennemis en même temps avec le recycleur de fibres.
- Quand on aime, on ne compte pas
Imprimer toutes les armes, nœuds de hacking et capacité dispo avant de finir l’histoire principale.
- Pas peur des zones rouges
Sécuriser une zone rouge.
- Carton plein !
Terminer une carte à jetons de Cabin.
Or
- Chasseur de miniatures
Tirer sur tous les Mini Cabin.
- Maître des simulations
Réussir l’objectif principal de toutes les simulations d’entrainement.
- Conquérant de la Lune
Terminer le jeu en difficulté Lunatique.
- L’homme de la situation
Terminer Signal inconnu.
- Notre promesse
Terminer le jeu dans n’importe quel niveau de difficulté.
Platine
- Pragmata
Obtenir tous les trophées/succès du jeu.
N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.
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Date de sortie : 17/04/2026