Toutes les Mémoires Terrestres du Centre de production – Pragmata

Où trouver les Mémoires Terrestres du Centre de production ?

Ballon de basket

En suivant la campagne principale, vous finirez par voir apparaitre devant vous ce MT derrière une grille, en parcourant le Bloc n°2 du secteur nommé « Quartier commercial » (accessible aussi par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt « Quartier Commercial – Entrée »). Ne cherchez pas un moyen d’ouvrir cette grille (il n’y en a pas !) et poursuivez plutôt votre chemin comme si de rien n’était. A un moment, vous arriverez au niveau d’une sorte de couloir assez étroit avec des mannequins alignés sur votre droite. Occupez-vous de l’ennemi qui se cache parmi eux et avancez, tout en gardant un œil sur ce qui se trouve sur votre gauche. Lorsque vous identifierez un petit passage par lequel passer, empruntez-le pour acquérir le Ballon de basket.

Toboggan

En explorant la Ruelle annexe, le Bloc n°3 du secteur accessible également par le biais de la Trappe de secours/l’Arrêt « Pont d’accès », vous finirez par arriver dans une zone accueillant une balise à pirater dans le cadre de la campagne principale. Descendez tout en bas, éliminez les ennemis qui vous feront face, puis, localisez une ruelle où se trouve un robot différent de ceux que vous avez affronté jusqu’à maintenant et, surtout, un mécanisme avec lequel interagir pour atteindre une plateforme en hauteur (celle-ci est inaccessible autrement à cause du grillage qui l’entoure). Le MT « Toboggan » vous y attend.

Télé cathodique

Pendant la campagne principale, vous finirez par arriver au Bloc n°5 du secteur, intitulé « Complexe de recyclage » et accessible aussi par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt « Gestion du recyclage ». Suivez le chemin tout tracé pour vous, jusqu’à entrer dans une pièce ronde située bien après avoir acquis le Générateur de leurre (la première arme défensive du titre). Vous y trouverez la MT « Télé cathodique » au centre.

Skateboard

Lorsque vous aurez obtenu la capacité « Effaceur de fibre » pour Diana, retournez au Quartier des affaires, le Bloc n°4 du secteur accessible par le biais de la Trappe de secours/l’Arrêt « Zone de bureaux ». Puis, cherchez minutieusement une route annexe barrée par de la lunafibre. Faites-la disparaitre et avancez, jusqu’à prendre un ascenseur vous emmenant dans une zone accueillant une phase de plateformes. Pour en venir à bout, vous devez pirater intelligemment le panneau de contrôle modifiant l’agencement des lieux. Quand ce sera le cas, vous n’aurez plus qu’à récupérer la MT « Skateboard » en récompense.

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.