Tous les Mini Cabin du Terradôme – Pragmata

Où trouver les Mini Cabin du Terradôme ?

Mini Cabin n°1

En suivant la campagne principale, vous finirez par arriver dans une pièce où vous devez trouver un programme vous permettant de générer une plateforme en lunafibre afin de progresser, dans le Bloc n°2 du secteur « Centre environnemental » et avant d’avoir l’occasion de déverrouiller la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo environnemental ». Le Mini Cabin que vous recherchez se trouve dans cette même zone, placé sur une branche en hauteur.

Mini Cabin n°2

Là encore, en suivant la campagne principale, vous arriverez forcément par atteindre et devoir arpenter le Bloc n°4 « Centre de recherche sur les sols ». Après avoir débloqué pour la première fois l’arme offensive « Laser à photons » mais avant de pouvoir déverrouiller la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo de géoscience », cherchez un Mini Cabin posé sur une branche d’un gros arbre à votre gauche.

Mini Cabin n°3

Présent également dans le Bloc n°4 « Centre de recherche sur les sols », le dernier Mini Cabin du Terradôme est un peu plus difficile à obtenir que les deux précédents. Après avoir débloqué l’accès à la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo de géoscience », progressez jusqu’à une salle assez grande où vous attend un combat (voir images ci-dessous). Toutefois, avant d’y prendre part, cherchez une barrière de lunafibre qui devrait normalement être derrière vous. Faites-la disparaitre à l’aide de la capacité « Effaceur de fibre » de Diana, avancez et grimpez sur la plateforme en hauteur devant vous, puis sur celle à votre gauche en utilisant vos propulseurs au besoin pour forcer Hugh à s’y accrocher. Ensuite, continuez de vous faufiler à travers le grand conduit de ventilation dans lequel vous vous trouvez désormais, jusqu’à pouvoir descendre dans une salle verrouillée. Outre une Mémoire Terrestre, c’est aussi à cet endroit précis que se cache la figurine que vous êtes venus récupérer.

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