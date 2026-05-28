Call of Duty Modern Warfare 4 est annoncé, voici tout ce qu’il faut savoir (date, plateformes, mode DMZ…)

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Comme chaque année, l’identité du prochain Call of Duty est un secret de polichinelle. On savait d’ores et déjà qu’Infinity Ward travaillait sur Call of Duty Modern Warfare 4, mais si le studio avait pris la parole pour nous assurer de son engagement à livrer un épisode plus abouti, il n’osait pas encore clairement indiquer son nom. C’est maintenant chose faite avec l’officialisation de Call of Duty Modern Warfare 4.

Call of Duty Modern Warfare 4

Un conflit assez inédit pour la saga

Call of Duty Modern Warfare 4 ne sera donc finalement pas dévoilé lors du prochain Xbox Games Showcase, ce qui est sans doute pour le mieux compte tenu des réactions lors de l’annonce du précédent opus durant le showcase de 2025.

Le titre a été officiellement révélé aujourd’hui une première bande-annonce, qui nous plonge dans le contexte très particulier de cet épisode. Vous suivrez ici trois points de vue différents. Le premier, c’est celui du Captain Price qui fait son grand retour, étant donné que le jeu prend place juste après les événements du dernier Modern Warfare. Jusqu’ici, rien de très neuf, mais les deux parties de la campagne nous placeront aussi bien dans la peau d’une équipe militaire sud-coréenne dans les rues de Séoul envahies par la Corée du Nord, que dans les bottes d’un membre de cette dernière dictature.

Alex Norris, Associate Design Director, reconnait dans une interview sur Xbox Wire que cette campagne s’inspire forcément un peu de l’actualité :

« Je dirais que nous nous inspirons beaucoup du monde qui nous entoure. Cela nous permet de nous appuyer sur des références et des situations nouvelles, dans lesquelles nous pouvons puiser. Quand on s’intéresse à un endroit comme la Corée du Sud, où les forces américaines sont présentes en nombre, on peut se demander ce qui se passerait réellement si la Corée du Nord venait à envahir la Corée du Sud. Cela ouvre de nombreuses possibilités en matière de récits à raconter dans ce contexte. »

Le multijoueur mettra quant à lui l’accent sur les « mouvements fluides », avec davantage de liberté de ce point de vue, et 12 maps jouables au lancement, en plus de celle nommée « Kill Block » où l’affrontement évoluera à chaque round. Le jeu promet aussi plus de liberté dans l’approche de votre « build », avec une meilleure personnalisation.

Enfin, le mode DMZ ajoutera un peu de mode « extraction » à l’ensemble. Jouable en solo ou à plusieurs, vous devrez ici vous infiltrer dans une zone pour y récpérer de la technologie militaire avancée, tandis que chaque partie promet d’être unique avec une météo différente, des objetsifset uniques. On en découvrira plus le 7 juin prochain, date à laquelle le jeu sera présenté lors du Xbox Games Showcase.

Quand sortira Call of Duty Modern Warfare 4 et sur quelles consoles ?

Pas besoin d’attendre plus longtemps pour connaitre la date de sortie du jeu, qui a déjà été partagée. Et comme d’habitude, Activision nous donne rendez-vous pour l’habituel créneau de fin d’année. Call of Duty Modern Warfare 4 sera donc disponible dès le 23 octobre prochain.

Activision a également confirmé les plateformes pour ce nouvel épisode. Comme cela avait été annoncé auparavant, il s’agit là d’une petite révolution pour la saga Call of Duty, puisqu’elle laisse tomber la génération précédente de consoles. Call of Duty Modern Warfare 4 est uniquement attendu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, et pas sur PS4 et Xbox One. Vous noterez donc aussi que le jeu sort sur la dernière console de Nintendo, ce qui était là l’un des engagements pris par Microsoft lors du rachat d’Activision.

De plus, il est important de noter que Call of Duty Modern Warfare 4 ne sera pas disponible sur le Xbox Game Pass à son lancement. Là encore, pas de surprise, mais il est important de le préciser si vous aviez manqué l’annonce.

Les différentes éditions de Call of Duty Modern Warfare 4

En plus de l’édition standard du jeu qui sera proposée à la vente d’ici peu au prix de 79,99 €, une édition Coffre d’Armes sera également bientôt précommandable pour Call of Duty Modern Warfare 4. Elle vous coûtera 109,99 € et contiendra les éléments suivants :

  • Le jeu de base
  • Le pack d’Opérateur Alliance hostile
    • 4 apparences d’Opérateur : Price, Valeria, Ghost, Blix
  • Le pack d’Opérateur Forces Spéciales
    • 4 apparences d’Opérateur représentant le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et la Corée du Sud, chacun avec des packs de voix dans sa langue natale
  • La collection d’armes signature
    • 5 armes signature
  • Black Cell (1 Saison)
    • Comprend : le Passe de Combat, 20 passages de niveau, 1 100 PC et plus encore
  • Un bonus de déploiement DMZ
    • Du contenu bonus en DMZ

De plus, précommander le jeu permettra d’avoir un accès à la bêta ouverte lorsque celle-ci sera disponible, ainsi que l’apparence d’Opérateur Chasseur assassin qui sera jouable immédiatement dans Call of Duty: Black Ops 7 et Call of Duty: Warzone.

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