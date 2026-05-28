The Witcher 3 dépasse les 65 millions d’exemplaires vendus, le DLC Songs of the Past sera présenté à la Gamescom

CD Projekt fait les comptes

Le rendez-vous est donc noté. The Witcher 3: Songs of the Past sera officiellement présenté à la Gamescom 2026, qui se déroulera du 26 au 30 août prochain à Cologne en Allemagne. On peut supposer que le jeu fera une apparition à la veille de l’ouverture du salon, lors de l’Opening Night Live de Geoff Keighley. Au moins, c’est dit, le DLC ne sera pas présent lors des prochaines conférences estivales de juin.

Dans le même temps, CD Projekt a présenté un nouveau bilan financier, dans lequel il précise d’abord que The Witcher 3 s’est vendu à 65 millions d’exemplaires. Peu de titres dans l’industrie ont réussi un tel exploit, et nul doute que la sortie de ce DLC va encore relancer l’intérêt autour du jeu. CD Projekt fait aussi le point sur la répartition de ses équipes (sachant que le DLC est développé par Fool’s Theory).

On constate que la majorité du studio planche sur The Witcher 4, qui compte 513 membres actifs sur le projet. Pour le prochain jeu Cyberpunk, ce sont 163 personnes qui travaillent activement sur le jeu. Restent alors les équipes de Sirius (jeu multijoueur The Witcher) et Hadar (nouvelle licence), qui ont respectivement droit à 83 et 24 personnes. Sans compter les 173 autres personnes qui naviguent entre les projets, et les 19 autres qui œuvrent sur quelque chose dont on ne sait rien.