Où trouver le Module de la Centrale d’énergie solaire ?

Le seul et unique Module présent dans le secteur de la Centrale d’énergie solaire est très facile à trouver, étant donné qu’il vous suffit de suivre la campagne principale pour l’obtenir. En effet, lorsque vous aurez accès au Bloc n°3 nommé « Lobby de contrôle général », avancez jusqu’à atteindre une pièce avec la Trappe de secours/l’Arrêt « Hall d’accès » à déverrouiller. Non loin, un coffre vous y attend, avec le Module que vous recherchez à l’intérieur. Intitulé « Combinaison renforcée », ce programme défensif augmente les PV maximums de Hugh de 10% une fois équipé.

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.