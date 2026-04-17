Le Module de la Centrale d’énergie solaire – Pragmata
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Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Pragmata est un jeu d’action et d’aventure chapeauté par Capcom dans lequel vous pouvez récupérer des modules, des programmes tous très utiles puisqu’ils vous octroieront divers bonus passifs in-game en les équipant à la combinaison de Hugh depuis le Refuge. Dans cet article, vous retrouverez celui à dénicher en explorant la Centrale d’énergie solaire, le premier secteur accessible dans le cadre de votre périple au sein de la station lunaire du Berceau.
Où trouver le Module de la Centrale d’énergie solaire ?
Le seul et unique Module présent dans le secteur de la Centrale d’énergie solaire est très facile à trouver, étant donné qu’il vous suffit de suivre la campagne principale pour l’obtenir. En effet, lorsque vous aurez accès au Bloc n°3 nommé « Lobby de contrôle général », avancez jusqu’à atteindre une pièce avec la Trappe de secours/l’Arrêt « Hall d’accès » à déverrouiller. Non loin, un coffre vous y attend, avec le Module que vous recherchez à l’intérieur. Intitulé « Combinaison renforcée », ce programme défensif augmente les PV maximums de Hugh de 10% une fois équipé.
N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.
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Date de sortie : 17/04/2026