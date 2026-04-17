Où trouver le fragment de Lunum pur de la Centrale d’énergie solaire ?

L’unique fragment de Lunum pur présent dans ce secteur ne peut être obtenu qu’après avoir acquis la capacité « Effaceur de fibre » pour Diana. Lorsque ce sera le cas, rendez-vous au Bloc n°2, à savoir le Centre de distribution électrique, par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt nommé(e) « Devant la zone scellée ». Puis, explorez à nouveau les environs jusqu’à localiser un chemin bloqué par de la lunafibre. Faites-la disparaitre et avancez jusqu’à atterrir dans une salle où un combat vous attend. Sortez-en vainqueur et vous pourrez ouvrir un coffre situé non loin, contenant la ressource que vous êtes venus chercher.

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