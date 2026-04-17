Le fragment de Lunum pur de la Centrale d’énergie solaire – Pragmata
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Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Pragmata est un jeu d’action et d’aventure chapeauté par Capcom dans lequel vous pouvez récupérer des fragments de Lunum pur, une ressource très intéressante afin de débloquer des compétences spéciales pour Hugh ou des capacités de hacking pour Diana, depuis le Refuge. Dans cet article, vous retrouverez celui à dénicher en explorant la Centrale d’énergie solaire, le premier secteur accessible dans le cadre de votre périple au sein de la station lunaire du Berceau.
Où trouver le fragment de Lunum pur de la Centrale d’énergie solaire ?
L’unique fragment de Lunum pur présent dans ce secteur ne peut être obtenu qu’après avoir acquis la capacité « Effaceur de fibre » pour Diana. Lorsque ce sera le cas, rendez-vous au Bloc n°2, à savoir le Centre de distribution électrique, par l’intermédiaire de la Trappe de secours/l’Arrêt nommé(e) « Devant la zone scellée ». Puis, explorez à nouveau les environs jusqu’à localiser un chemin bloqué par de la lunafibre. Faites-la disparaitre et avancez jusqu’à atterrir dans une salle où un combat vous attend. Sortez-en vainqueur et vous pourrez ouvrir un coffre situé non loin, contenant la ressource que vous êtes venus chercher.
N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.
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Date de sortie : 17/04/2026