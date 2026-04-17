Toutes les Mémoires Terrestres de la Centrale d’énergie solaire – Pragmata
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Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Pragmata est un jeu d’action et d’aventure chapeauté par Capcom dans lequel vous pouvez récupérer des Mémoires Terrestres (aussi abrégées MT in-game), des collectibles à offrir à Diana au Refuge afin d’obtenir en retour des jetons de Cabin. Dans cet article, vous retrouverez la totalité de celles à dénicher en explorant la Centrale d’énergie solaire, le premier secteur accessible dans le cadre de votre périple au sein de la station lunaire du Berceau.
Où trouver les Mémoires Terrestres de la Centrale d’énergie solaire ?
Globe
Le Globe est la première Mémoire Terrestre à obtenir en jeu. Pour y arriver, il vous suffit simplement de suivre la campagne principale, jusqu’à arriver dans le Bloc n°3 du secteur sobrement nommé « Hall d’accès ».
Crayons de couleur
Pour récupérer la MT « Crayons de couleur », prenez le temps d’explorer minutieusement le bloc du Hall d’accès, après avoir débloqué la Trappe de secours/l’Arrêt intitulé(e) « Lobby de contrôle général ». Les lieux n’étant pas particulièrement vastes, vous devriez finir par localiser une salle dissimulée derrière un Mur holographique avec lequel interagir pour le faire disparaitre. Le collectible que vous recherchez vous attend dedans.
N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.
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Date de sortie : 17/04/2026