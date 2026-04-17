Où trouver les Mémoires Terrestres de la Centrale d’énergie solaire ?

Globe

Le Globe est la première Mémoire Terrestre à obtenir en jeu. Pour y arriver, il vous suffit simplement de suivre la campagne principale, jusqu’à arriver dans le Bloc n°3 du secteur sobrement nommé « Hall d’accès ».

Crayons de couleur

Pour récupérer la MT « Crayons de couleur », prenez le temps d’explorer minutieusement le bloc du Hall d’accès, après avoir débloqué la Trappe de secours/l’Arrêt intitulé(e) « Lobby de contrôle général ». Les lieux n’étant pas particulièrement vastes, vous devriez finir par localiser une salle dissimulée derrière un Mur holographique avec lequel interagir pour le faire disparaitre. Le collectible que vous recherchez vous attend dedans.

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