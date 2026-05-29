The Insider Gaming Showcase : Voici 15 jeux qu’il fallait retenir de cette conférence au rythme effréné

Etant donné que nous n’allons pas lister les 55 jeux présentés durant ce showcase (et ce serait bien trop long), nous allons vous proposer ici même un listing d’une quinzaine de jeux à découvrir. Nous vous mettrons en fin d’article la vidéo du showcase complet si vous voulez tout voir. Voici donc les 15 jeux à retenir de The Insider Gaming Showcase (et ceux qui ont accessoirement attiré notre attention).

Hounded

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : inconnue

The Insider Gaming Showcase a quand même débuté sa conférence sous le signe des chiens avec Hounded. Le titre développé par IMPRNT Studios va nous plonger dans une aventure poétique où nous incarnons Duke, un toutou de la race des border collie à la recherche de son maitre, leader d’une rebellion dans un univers totalement orienté fantasy. A travers des puzzles à résoudre, des secrets à trouver et des moments plus narratifs où nous ferons la connaissance de l’antagoniste nommé le chasseur, vous devrez donc retrouver votre maitre disparu. Une première production pleine de migonnerie pour le studio qui n’a pas encore de date, mais qui nous donne envie d’y jouer et ça, c’est déjà un signal positif.

AZUR

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : 2027

Il s’agit de l’un des premiers jeux montré pendant The Insider Gaming Showcase. Développé par le studio marseillais KADES Studios, le FPS orienté PvP va nous faire évoluer sur l’île de Belmas, inspirée directement de la très connue île du Frioul. Vous devrez survivre sur cette île face à d’autres joueurs, mais également y accomplir divers objectifs (défense de positions, etc.). Vous pourrez également y dénicher des loots intéressants et tenter de le sauvegarder via les drones de Black Drip, une organisation peu scrupuleuse. En tout cas, le titre est intriguant, et vous devrez dans AZUR, lutter contre des humains infectés par le Cryovore, un virus issu de la fonte du permafrost qui change les humains en monstres avides de chair humaine. C’est plutôt accrocheur, et il nous tarde d’y jouer prochainement, soit pas avant l’année prochaine sur PC via Steam.

Eclipse 2 : Invasion of Darkness

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : inconnue

Dans ces autres productions indépendantes, s’est aussi dévoilé Eclipse 2: Invasion of Darkness dans un nouveau trailer de gameplay. Dans un action rpg en vue isométrique, nous prenons le contrôle d’un homme médieval qui va devoir combattre une invasion extraterrestre, rien que ça. Vous pourrez vous balader librement dans ce monde semi-ouvert après vous être échappés d’un vaisseau extraterrestre, et utiliser vos diverses compétences spéciales et technologie extraterrestre que vous avez récupérée. Le pitch est plutôt atypique, et voyons ce que donnera le soft quand il sortira sur PC via Steam, à une date encore inconnue.

Rollergirl

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : inconnue

Le showcase a aussi eu des moments de détente avec des jeux plus cosy, avec notamment Rollergirl. Dans un jeu proposant une aventure totalement décontractée où votre protagoniste pourra changer sa playlist qui changera littéralement le monde autour d’elle, vous devrez vous balader et vivre votre plus bel été. En aidant vos divers voisins, en passant par trouver peut-être votre premier crush de l’été voire vous balader dans les diverses rues, ce sera en globalité ce qui vous attend sur ce titre qui offrira aussi des choix multiples qui influenceront la narration. La production de Pushing Vertices est à suivre de très près de par son concept, même s’il faudra attendre une date de sortie pour cela.

DekaDuck

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : inconnue

DekaDuck a aussi passé une tête dans ce showcase. Rendant hommage surtout aux Mega Man de par son style graphique très cartoon et agréable, vous endossez le rôle de Dekaduck, soit un être mi-canard, mi robot. Vous devrez faire votre justicier en dézinguant divers criminels. Pour ce faire, vous pourrez tirer, dasher, et même les attraper pour les envoyer dans le décor. Ce platformer en 2D est en tout cas prometteur mais comme la plupart des jeux présentés, une date de sortie se fait aussi attendre sur PC via Steam. Une démo est cependant téléchargeable sur la page Steam du titre.

Don’t Lose Aggro

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : 28 mai 2025 (accès anticipé)

Surprise, Don’t Lose Agro s’est rendu disponible dès maintenant sur PC via Steam en accès anticipé. Cet action rpg à la sauce roguelite s’inspire des raids MMO, et vous devrez ici protéger votre équipe en forçant les ennemis à vous attaquer. Vous pourrez améliorer vos builds et talents, mais aussi avoir avec vous vos compagnons vous fournissant des avantages non-négligeables, tant qu’ils restent en vie. Un bon petit jeu à faire en somme, qui est donc disponible maintenant en accès anticipé.

Ungaland !

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : Automne 2026

Ungaland! est aussi l’une des petites pépites intéressantes de The Insider Gaming Showcase. Le bébé de MevStudio va embrasser le plateformer et le metroivania dans un univers totalement préhistorique. Vous devrez débloquer des habiletés et les attacher à vos armes, puis combattre diverses créatures et boss divers, qui ne serait pas sans rappeler les souls dans l’approche. Le jeu devrait en tout cas sortir cette automne sans plus de précisions sur PC via Steam. Une démo est disponible sur sa page Steam si vous voulez l’essayer et vous en faire votre avis.

Good News

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : 11 décembre 2026

Dans les productions indépendantes originales, il y a également Good News. Dans un style graphique rétro qui fait son effet, vous êtes un rédacteur en chef pour un journal, où vous pourrez faire de multiples choix qui influenceront la progression. Corriger les fautes des articles de journaux rédigés ou vous faire des alliés de choix qui pourront propulser votre journal dans le top 1 mondial, voilà ce que propose ce Good News. La politique y sera logiquement traité, et il nous tarde de tester le titre d’Augusto Salgado, qui sortira le 11 décembre prochain sur PC via Steam. Comme certains jeux présentés, une démo est aussi disponible.

Malice in Wonderland

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : inconnue

Alice au pays des merveilles en roguelite, c’est ce à quoi vous devrez vous attendre avec Malice in Wonderland. Dans ce jeu d’action à la sauce roguelite, Alice devra affronter le chapelier et s’échapper de cet éternel heure du thé. Au programme, vous pourrez améliorer évidemment vos habiletés au fil de vos runs, et tenter d’éradiquer le chapelier une bonne fois pour toute. Même s’il emprunte à beaucoup de roguelite, on est curieux de la proposition qui semble prometteuse.

Grimps

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : inconnue

Grimps est lui aussi un FPS déjanté qui a décidé de s’exhiber un peu plus pendant ce Insider Gaming Showcase. Dans une ambiance totalement cartoonesque, vous devrez réduire en poussière les Grimps, des aliens peu commodes. Vous aurez visiblement un arsenal très atypique, mais également des pigeons qui seront vos alliés afin de combattre efficacement les Grimps. Vous pouvez d’ailleurs demander un accès playtest pour le titre sur sa page Steam, qui est encore hélas dénué d’une date de sortie.

Everything is Gun!

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : 2027

On ne pourra pas dire que Everything is a Gun! ne s’inspire pas de DOOM. Que ce soit dans son côté dynamique et sa bande-son métal bien énervée, on s’en rapproche fortement même si le jeu offrira quelque chose de différent dans le système de jeu. En tant que prisionnier d’un complexe, vous jouez votre survie devant des milliers de spectateurs. Vous devrez défourailler les ennemis devant vous, mais aussi utiliser des augmentations qui fusionnées entre elles, peuvent donner lieu à des attaques dévastatrices. En comptant également un mode multijoueur où vous pouvez envahir les parties des autres joueurs pour leur pourrir la vie, nous avons là un titre qui même s’il s’inspire grandement de la franchise d’Id Software, peut se démarquer avec ses autres mécaniques. Réponse en 2027 sur sa qualité finale sur PC via Steam.

End of Ember

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : inconnue

Si vous avez adoré The Binding of Isaac, il y a fort à parier que End of Ember puisse vous botter. Nous incarnerons Ember qui se réveille dans le tréfond des enfers, et va devoir parcourir les niveaux en zigouillant les ennemis sur son passage. Notre héroïne à l’aide de son fusil tronçonneuse va devoir se sortir de là et améliorer ses armes au fil de sa progression. Le jeu va d’ailleurs s’inspirer grandement des franchises du genre horrifique, et il faut dire que le titre est carrément hypnotisant et accrocheur. On attend de pied ferme sa date de sortie.

Hope in the City

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : inconnue

Hope in the City va vous donner certainement du fil à retordre. Dans ce jeu d’enquête narratif non linéaire, vous incarnez Hope Song 17 ans. En rentrant chez elle de l’école, elle s’aperçoit que ses parents ont mystérieusement disparus. A notre héroïne de tenter de trouver des indices à recouper, puis tenter de lever le mystère sur une conspiration qui la sort de sa routine. Avec ce style graphique saupoudré d’un gameplay basé sur la logique et la déduction, on espère de ce titre un résultat concluant.

ZeroSpace

Plateformes : PC (Steam)

PC (Steam) Date : 20 juillet 2026

Avec ZeroSpace, les amateurs de jeu de stratégie devraient être aux anges. Avec un gros côté Mass Effect dans l’esthétique, vous devrez en tant que commandant d’une force galactique faire pas mal de choix, recruter des alliés et ainsi traverser le secteur d’Orion sujet à des troubles politiques sévères. Vous pourrez faire des choix à conséquences, mais aussi choisir parmis 4 factions à travers une campagne de 15 missions principales, 10 missions de loyauté ou encore 15 missions secondaires. Le titre orienté stratégie en temps réel et RPG semble très ambitieux sur ce qu’il propose, d’autant qu’un mode mulitjoueur est aussi de la partie. Rendez-vous le 20 juillet prochain pour sa sortie sur PC via Steam, et avec une démo d’ailleurs disponible.

Bassai-Dai

Plateformes : inconnue

inconnue Date : inconnue

La conférence s’est d’ailleurs clôturée sur un titre qui n’a encore ni de date, ni de plateformes, mais qui donne vachement envie. Bassai-Dai va nous proposer une expérience de jeu où l’encre sera votre principale arme, qui s’inspire d’ailleurs de titres excellents comme Okami en l’occurrence. En tout cas, le soft ne semble pas manquer d’inventivité avec l’utilisation de l’encre pour l’aspect plateforme et les combats. Voyons désormais quand est-ce que le titre se décidera à sortir et sur quelles plateformes.

Voilà pour notre petite sélection qui s’achève. Bien entendu, il s’agit là d’une liste non-exhaustive, et nous aurions pu citer pas mals de titres comme l’intriguant Island of Winds et Mithra, ou encore l’escape room Cubex voire le jeu d’action Smash’n Grab, et son style graphique atypique.