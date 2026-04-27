Tous les fragments de Lunum pur du Terradôme – Pragmata

Où trouver les fragments de Lunum pur du Terradôme ?

Fragment n°1

En suivant la campagne principale, vous finirez par arriver dans un lieu accueillant une Zone rouge au sein du Bloc n°1 « Entrée du Terradôme » (accessible également à tout moment par le biais de la Trappe de secours/l’Arrêt « Ascenseur central »). Débloquez-en la porte sécurisée en utilisant une Clé de zone rouge, éliminez tous les ennemis qui s’y trouvent, et vous obtiendrez un fragment de Lunum pur en récompense. Celui-ci sera à l’intérieur d’un coffre placé dans une pièce située après l’arène de combat.

Fragment n°2

Tout comme le précédent, c’est dans une nouvelle Zone rouge que vous pourrez acquérir le deuxième fragment de Lunum pur du secteur 3. Celle-ci est localisée dans le Bloc n°2 « Centre environnemental », à proximité de la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo environnemental » et d’une grande salle forestière où vous devez récupérer des programmes afin de générer des plateformes en lunafibre nécessaires à votre progression dans la campagne principale. Le coffre dans lequel il se trouve est posé à côté d’un autre contenant un Module.

Fragment n°3

Toujours dans le Centre environnemental mais après avoir déverrouillé la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo de simulation météo », vous finirez par arriver dans une salle accueillant un mini-boss à vaincre, dans le cadre de la campagne principale. Quand ce sera fait, poursuivez votre route, tout en n’oubliant pas d’ouvrir le coffre contenant un fragment de Lunum pur qui vous attend en guise de récompense.

Fragment n°4

En explorant le Bloc n°4 « Centre de recherche sur les sols », après avoir déverrouillé la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo de géoscience », vous serez confrontés à plusieurs phases de combat consécutives contre des robots. Sortez-en vainqueur et, juste après, vous pourrez obtenir un nouveau fragment de Lunum pur, en ouvrant un coffre situé dans une pièce sombre.

Fragment n°5

Lorsque vous serez parvenus au Terrarium, déverrouillez la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo de culture » et explorez ce Bloc n°5 du secteur, jusqu’à localiser une nouvelle Zone rouge. Utilisez une Clé de zone rouge pour en débloquer l’accès, terrassez les machines hostiles qui vous attaqueront une fois à l’intérieur, et allez chercher votre récompense pour avoir sécurisé les lieux : un fragment de Lunum pur présent dans un coffre posé à côté d’un terminal vous permettant d’améliorer la jauge de hacking de Diana.

Fragment n°6

Le dernier fragment de Lunum pur du Terradôme se trouve dans le Centre environnemental, soit le Bloc n°2 du secteur, et plus précisément dans la grande salle forestière de cette zone. Toutefois, si nous ne vous en avons pas parlé plus tôt, c’est parce que le chemin qui nous y conduit est bloqué par une barrière de lunafibre trop massive/puissante pour la faire disparaitre avec la capacité « Effaceur de fibre » de base de Diana. Il vous faudra donc l’améliorer au préalable, en progressant suffisamment dans la campagne principale, puis revenir sur place pour franchir l’obstacle qui vous empêchait par le passé de récupérer ce fragment, après avoir emprunté la Trappe de secours/l’Arrêt « Labo de simulation météo » de préférence.

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Pragmata en passant notamment par notre Guide complet.