Tous les fragments de Lunum pur du Terradôme – Pragmata

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Pragmata est un jeu d’action et d’aventure chapeauté par Capcom dans lequel vous pouvez récupérer des fragments de Lunum pur, une ressource très intéressante afin de débloquer des compétences spéciales pour Hugh ou des capacités de hacking pour Diana, depuis le Refuge. Dans cet article, vous retrouverez la totalité de ceux à dénicher en explorant le Terradôme, le troisième secteur accessible dans le cadre de votre périple au sein de la station lunaire du Berceau.

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Jaquette de Pragmata
Pragmata
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ps5
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switch 2

Date de sortie : 17/04/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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